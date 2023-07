Bochums Auftakt ohne Riemann - Frühstart für Masovic

Bei kühlen 15 Grad versammelte Trainer Thomas Letsch am Mittwochvormittag seine Profis zum ersten Training. Bochums Nummer 1 kam nicht auf den Rasen.

Von den Neuzugängen fehlten am Mittwoch vor 1500 Zuschauern noch der von Vitesse Arnhem geholte Matus Bero, der wegen Länderspiel-Einsätzen noch zusätzlichen Urlaub genießt, sowie der vom 1. FC Magdeburg gekommene Offensivmann Moritz Kwarteng, der lediglich eine Einheit im Kraftraum absolvierte.

Dort arbeitete zunächst auch Manuel Riemann, der noch nicht mit den anderen auf dem Rasen des Ruhrstadions trainierte. Früher als erwartet mit am Ball war allerdings Erhan Masovic, der zuletzt noch mit Serbiens Nationalelf im Einsatz gewesen war; er hätte eigentlich noch ein paar Tage länger Urlaub machen können.

Mit zur Trainingsgruppe gehörten auch drei Spieler, die trotz laufender Verträge den VfL wohl noch in diesem Sommer verlassen werden. Für Gerrit Holtmann, Jordi Osei-Tutu und Jacek Goralski, schon in der vorigen Saison nur sporadisch eingesetzt, ist im Kader kein Platz mehr; alle drei sind auf Vereinssuche.

Feldhoff & Co.: Auch Bochums Staff wächst

Immer größer wird mittlerweile auch beim VfL Bochum die Mannschaft hinter der Mannschaft. Vollzogen ist bereits ein Tausch; wie berichtet übernimmt Markus Feldhoff als zusätzlicher Co-Trainer, Funny Heinemann wird in Zukunft etwas kürzertreten. Darüber hinaus ergeben sich weitere Änderungen im Staff, und es ist davon auszugehen, dass sich demnächst insgesamt 50 Personen oder gar mehr zum üblichen Mannschafts-Foto aufstellen werden. Das ist neuer Rekord für den VfL.

Das erste Testspiel der neuen Saison bestreitet der Bundesligist am kommenden Dienstag in Gevelsberg gegen Kickers Emden, am 23. Juli startet der VfL wie in den vergangenen beiden Jahren ins Trainingslager in Gais (Südtirol).