Bochums Aufstiegsheld Tesche: Abschied mit Einsatz-Garantie

Einen Spannungsabfall nach erfolgter Rettung befürchtet Bochums Trainer Thomas Reis vor dem Spiel am Freitagabend gegen Arminia Bielefeld nicht. Verabschiedet wird unter anderem ein Routinier, der auf jeden Fall auf ein paar Einsatzminuten kommen soll.

Der Ernst der Aufgabe ist bekannt beim VfL Bochum, trotz der Feierlichkeiten rund um das 4:3 am vorigen Samstag in Dortmund in Verbindung mit dem erfolgten Klassenverbleib. Schließlich spielt der Aufsteiger im Abstiegskampf eine wichtige Rolle. "Die Konkurrenz", so Thomas Reis, "schaut natürlich auf uns und unser Ergebnis."

Dessen ungeachtet wollen sich die Bochumer an der Castroper Straße im letzten Heimspiel natürlich von ihrer besten Seite präsentieren. Nicht dabei mithelfen wird Mittelfeldmann Patrick Osterhage, Danilo Soares aber darf stark auf seinen Einsatz hoffen. "Er hat schmerzfrei trainiert, ist sehr agil und steht auf jeden Fall im Kader", so Reis. "Ob er dann auch in der Startelf stehen wird, entscheiden wir kurzfristig."

Das gilt offenbar auch für Innenverteidiger Armel Bella Kotchap, der in Dortmund fehlte, weil er im Training nicht fokussiert genug auftrat, wie Reis kritisierte. "Nach dem Spiel in Dortmund hatte jeder die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Armel hat das getan, er könnte wieder zum Kader zählen", berichtet Reis. "Aber fix ist noch nichts."

Reis erwartet ein "brutal schweres Spiel"

Ein "brutal schweres Spiel" erwartet der VfL-Coach für den Freitagabend, logisch, die Armina ist auf jeden Punkt angewiesen im Abstiegskampf. Bei der Analyse des Gegners habe man sich naturgemäß auf die beiden jüngsten Spieler der Arminia konzentriert, "seitdem", so Reis, "spielen sie mit einem neuen Trainer. Ich gehe davon aus, dass sie bei uns ähnlich auftreten wie zuletzt der FC Augsburg." Da hatte der VfL Bochum keinen angenehmen Nachmittag verlebt und 0:2 verloren.

Zum Abschluss gilt es unter anderem, Rang 10 in der Heimtabelle zu verteidigen. Das wäre unterm Strich eine beachtliche Platzierung für den Aufsteiger.

Einige Fragen also gibt es noch rund um die Startaufstellung, Routinier Robert Tesche dagegen erhielt von Reis sogar eine Einsatzgarantie. Zumindest für ein paar Minuten wird der erfahren Mittelfeldmann, in der vorigen Saison einer der Aufstiegshelden, auf dem Rasen mitmischen dürfen.

Reis: "Jeder weiß, was er dazu beigetragen hat, dass wir in der Bundesliga spielen"

Für Tesche hatte die Saison schon schlecht begonnen, mit dem Platzverweis nach nur wenigen Minuten im Auftaktspiel in Wolfsburg. Später fand er nicht mehr den Anschluss und spielte sportlich kaum eine Rolle, nachdem er im Jahr zuvor noch zu den überragen Figuren gehört hatte.

"Ohne Tesche wär’n wir gar nicht hier", hatten die Fans darum auch zum Beispiel in Dortmund angestimmt. "Jeder weiß, was er dazu beigetragen hat, dass wir in der Bundesliga spielen", so Reis. "Er hat sich einen Einsatz verdient."