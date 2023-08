Bochums Abwehr-Dilemma: Mehr Lücken als Lösungen

Nach vier Niederlagen in fünf Vorbereitungsspielen hofft der VfL Bochum auf ansprechende Ergebnisse im Doppeltest gegen Luton Town. Die Besetzung der Abwehrkette aber bereitet einiges Kopfzerbrechen.

In den bisherigen Testspielen setzte Trainer Thomas Letsch überwiegend auf ein 3-5-2, und dieses System dürfte auch die Basis sein, wenn in eineinhalb Wochen die Pflichtspiele mit der Pokal-Begegnung bei Arminia Bielefeld beginnen.

Am Samstag bietet sich den Kandidaten die Gelegenheit, sich beim Doppeltest gegen Luton Town noch mal so richtig ins Schaufenster zu stellen. Vereinbart sind nämlich im Ruhrstadion zwei Spiele über 90 Minuten, fast alle Profis werden also über die volle Distanz gehen.

In zwei Begegnungen aber zwei verschiedene Dreierketten aufzubieten, ist ein Ding der Unmöglichkeit für Letsch. Zu erwarten ist, dass Neu-Erwerbung Noah Loosli, Ivan Ordets und der in der vorigen Saison erstarkte Erhan Masovic die aktuelle Idealformation einer Dreierkette bilden.

Kaum Alternativen für die defensive Dreierreihe

Alternativen zu diesem Trio? Da wird es schon schwer. Tim Oermann ist derzeit an den Adduktoren verletzt und wird nicht zum Einsatz kommen, er wird voraussichtlich ohnehin erneut für eine Saison ausgeliehen. Zuletzt durfte schon U-19-Verteidiger Niko Bozickovic bei den Profis mitmischen, weitere Möglichkeiten gibt es nicht.

Natürlich ist längst der Bedarf erkannt: Es sollen noch zwei Innenverteidiger kommen, zumindest einer von beiden mit einem starken linken Fuß. Aber die Gespräche mit Maxim Leitsch über eine Rückkehr nach Bochum oder auch mit Keven Schlotterbeck ziehen sich, es hängt, natürlich, an finanziellen Aspekten.

Seit Wochen berichten die VfL-Verantwortlichen von aussichtsreichen Gesprächen, nun wähnt man sich offensichtlich zumindest bei einem Transfer auf der Zielgeraden.

Es ist nicht ideal, dass der Kader nicht komplett ist, aber das beeinträchtigt unsere Arbeit nicht. Thomas Letsch

"Es ist nicht ideal, dass der Kader nicht komplett ist, aber das beeinträchtigt unsere Arbeit nicht", versichert Letsch. Wünschenswert aber wäre natürlich, dass so schnell wie möglich ein weiterer Kandidat zum Kader stößt und sich schon am Samstag in einer ernsthaften Begegnung mit einem internationalen Gegner zeigen kann.

Top-Einkauf Moritz-Broni Kwarteng - Daschner und Bero zeigen sich

Gerade in der Abwehrkette also gibt es noch Lücken, im Mittelfeld dagegen entsteht der von Letsch gewünschte Kampf um die Plätze, und es ist noch ziemlich offen, wer das Rennen macht. Anthony Losilla und Spielmacher Kevin Stöger dürften die Nase vorn haben; sehr positiv gezeigt hat sich in der Vorbereitung auch Lukas Daschner, und Matus Bero hat ebenfalls auf Anhieb nachgewiesen, dass er eine Verstärkung im zentralen Mittelfeld sein kann.

Nun kehrt auch noch Philipp Förster zurück, der im letzten Testspiel in Südtirol am Samstag gegen Parma (0:1) erstmals in der Sommer-Vorbereitung dabei war und gegen Luton Town mehr Spielpraxis erhalten dürfte.

Ziemlich hinten dran ist derzeit allerdings Bochums Top-Einkauf Moritz-Broni Kwarteng, der für eine Million vom 1. FC Magdeburg kam, aber wegen Adduktoren- Beschwerden bisher noch nicht mal intensiv trainieren, geschweige denn ein Testspiel bestreiten konnte. Er wird auch am Samstag im Ruhrstadion nur Zuschauer sein.