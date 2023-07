Bochums "Abdichtung": Neues System und Mister X

Obwohl er die meisten Gegentore der Liga kassierte, schaffte der VfL Bochum den Klassenerhalt. Zur neuen Saison sollen andere Maßnahmen greifen.

Mehr Gegentore als die beiden Absteiger FC Schalke und Hertha BSC: Schon ungewöhnlich, wie der VfL Bochum trotz der Flut von 72 Gegentoren die Klasse hielt. Logisch, dass ein Haupt-Augenmerk in der Vorbereitung darauf liegt, sich zur Saison 2023/24 mit neuer "Abdichtung" zu zeigen. Also: Kompakter und stabiler nach Möglichkeit.

Dreier- oder Viererkette?

Thomas Letsch ist ohnehin ein Fan der Dreierkette, auch darum ist es ein Thema der Vorbereitung, demnächst in einem 3-5-2 oder 3-4-3 anzutreten. Das System mit Viererkette ist eingeübt; bewährt kann man nicht unbedingt sagen angesichts von 72 Gegentreffern in der vorigen Saison. Nun soll sich die Herangehensweise ändern.

In den ersten beiden Testspielen jedenfalls zog Letsch eine Dreierkette auf; das 1:3 am Samstag beim SC Verl wollte er ausdrücklich nicht am System festmachen. Ist ja auch nachvollziehbar: Wenn die Basics nicht stimmen, wenn insgesamt so nachlässig gearbeitet wird, dann ist es völlig egal, ob da nun eine Dreier- oder Viererkette auf dem Platz steht.

Bochums Defensive muss sich neu finden

Alle Mannschaften müssen sich noch finden, das gilt für eine neu formierte Defensive ohnehin. So erlebte zum Beispiel Innenverteidiger Noah Loosli gegen Kickers Emden (9:2) und Verl seine beiden ersten Partien im Bochumer Trikot. Der Schweizer, dessen Wechsel von GC Zürich nach Bochum als erster feststand, ist hier zu Lande eine etwas weniger bekannte Größe. Zum Auftakt lobte Letsch jedenfalls schon die herausragende Fitness des neuen Mannes.

Ansonsten verließen überdurchschnittlich viele Defensivspieler den VfL, der noch dabei ist, sich neu zu finden. Aber: Logisch, dass auch in der neuen Saison Ivan Ordets eine feste Größe in der Defensive sein wird. Der Ukrainer steigerte sich im Saisonverlauf, nun kennt er die Gegebenheiten im deutschen Fußball und dürfte sich zur neuen Runde noch stabiler präsentieren. Ohnehin gehört er schon zu den besten Kopfballspielern der Liga und ist mit einem Wert von 62 Prozent gewonnenen Zweikämpfen in dieser Sparte zumindest bester Bochumer.

Sein Partner im Zentrum der Viererkette war meist Erhan Masovic, dem in der vorigen Saison ebenfalls ein Schritt nach vorne gelang, ganz ungeachtet der Tatsache, dass Bochum so viele Gegentore kassierte. Das aber ist eher den Schwächen auf den Außenpositionen geschuldet.

Masovic und Ordets also, überdies meldet auch Tim Oermann Ansprüche an, der sich als Leihspieler in Österreich beim Wolfsberger AC wie gewünscht weiterentwickelte.

Kandidaten Leitsch und Schlotterbeck

Und dann kommt mindestens noch ein Mister X ins Spiel, denn der VfL fahndet, wie berichtet, nach einem weiteren Innenverteidiger, bevorzugt Linksfüßer. Genannt wurden schon die Namen Maxim Leitsch und auch Keven Schlotterbeck, doch auch weitere Kandidaten stehen auf der Liste.

In welcher Besetzung auch immer, am Freitag trifft der VfL in seinem nächsten Testspiel auf den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf, bevor er ab Sonntag für eine Woche sein Quartier im Trainingslager in Südtirol bezieht.