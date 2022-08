Bochums 4:2 - Tunnel und Traumtore gegen den Rekordmeister

Ausgerechnet nach zwei Niederlagen und einem wackligen Saisonstart kommt Rekordmeister FC Bayern am Sonntag ins Ruhrstadion. Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs brachte den Bochumer Fans allerdings einen unvergesslichen Nachmittag.

Aus einer herausragenden Saison 2021/22 bleiben den Bochumer Fans drei Spiele wohl in ganz besonderer Erinnerung. Zunächst der erste Heimsieg (2:0) am zweiten Spieltag gegen den FSV Mainz 05; erstmals nach elf Jahren fuhr der VfL Bochum wieder einen Bundesligasieg ein.

Ganz besonders geriet auch der mächtig umjubelte Erfolg beim Nachbarn Borussia Dortmund, als der VfL mit einem rauschenden 4:3 am 33. Spieltag den Klassenerhalt eintütete.

Die schlimmen Befürchtungen schienen sich zu bestätigen

Bleibt noch der grandiose Sieg gegen die Rekordmeister, den der VfL Bochum am 22. Spieltag feierte. Das Hinspiel in München hatte mit einem 0:7 die höchste Niederlage der Vereinsgeschichte gebracht, entsprechend waren die Erwartungen vor dem Wiedersehen mit dem Rekordmeister am 12. Februar 2022. Die schlimmen Befürchtungen schienen sich zu bestätigen; schon nach neun Minuten erzielte Robert Lewandowski das 0:1.

Ddie Bochumer trafen fast aus jeder Lage

Dann aber folgte eine unglaubliche Phase, in der der VfL beherzt und mutig attackierte und innerhalb einer halben Stunde vier Mal ins Tor der Bayern traf. Wie im falschen Film fühlten sich die Münchner Spieler, die Bochumer trafen fast aus jeder Lage.

Christopher Antwi-Adjei, der in seinem ersten Bundesligajahr für Bochum ansonsten eher unauffällig blieb, sorgte zunächst auf Zuspiel von Gerrit Holtmann für den Ausgleich. Dann gingen die Gastgeber sogar durch einen Elfmeter von Jürgen Locadia in Führung, nachdem Dayot Upamecano den Ball mit dem Arm geblockt und Schiedsrichter Robert Schröder sofort auf den Punkt gezeigt hatte.

Holtmann düpiert Upamecano

Damit nicht genug: Zwei Minuten später fasste sich Cristian Gamboa ein Herz und nagelte nach Doppelpass mit Patrick Osterhage den Ball von der Strafraumkante sehenswert ins lange Eck. Verrückte sechs Minuten: Bochum ist wie entfesselt. Beim dritten Treffer hatte Gamboa seinen Gegenspieler Coman getunnelt, einen Tunnel gab es auch vor dem vierten Bochumer Tor, als Holtmann Bayern-Spieler Upamecano düpierte und mit seinem schwächeren rechten Fuß den Ball ins lange Eck schlenzte.

Wegen Corona waren nur 8500 Zuschauer an diesem Spieltag im Ruhrstadion erlaubt, doch der Jubel hörte sich an, als wären mindestens vier mal so viele Fans anwesend. Und auch nach dem Abpfiff war der Jubel grenzenlos, zumal den Bayern trotz Spielanteilen von 64 zu 36 Prozent nur noch in der 75. Minute durch Robert Lewandowski eine Resultats-Verbesserung gelang.

Beide Teams ohne ihre Stammtorhüter

Unter anderem bemerkenswert bei diesem 4:2: Beide Mannschaften mussten ohne ihre Stammtorhüter antreten. Bei den Bayern fehlte Manuel Neuer wegen einer Meniskus-Operation, Sven Ulreich stand im Tor. Bei den Gastgebern fehlte Manuel Riemann wegen Corona, ihn vertrat Routinier Michael Esser.

Umso mehr wird Bochums Nummer 1 natürlich darauf brennen, sich am Sonntag im Ruhrstadion auch gegen den Rekordmeister beweisen zu dürfen, nachdem ihm im Hinspiel sieben Gegentore den Tag vermiest hatten.

Für den VfL Bochum war der Erfolg gegen den Branchenprimus einer von acht Saisonsiegen, die im eigenen Stadion eingefahren wurden. Insgesamt konnte sich die Bochumer Heimbilanz in der vorigen Saison vollauf sehen lassen: 28 seiner 42 Punkte sammelte der VfL an der Castroper Straße und landete in der Heimbilanz auf Rang elf in der Bundesliga.

Oliver Bitter

kicker meets DAZN jetzt hören