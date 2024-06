Bochumer Trainersuche: Zeidler der Top-Kandidat

Aus drei Bochumer Trainer-Kandidaten hat sich der Favorit herauskristallisiert. Peter Zeidler kennt die Bundesliga aus seiner Zeit in Hoffenheim, aktuell ist er Trainer in der Schweizer Super League.

Der frühere Schalker Trainer André Breitenreiter hatte sich in Bochum vorgestellt, auch über den Ex-Dortmunder und früheren Trainer des FC Augsburg, Enrico Maaßen, wurde nachgedacht beim VfL Bochum.

Weg frei trotz Vertrag bis 2027?

Nun aber ist offenbar die Entscheidung gefallen. Der Bochumer Top-Kandidat Peter Zeidler und wohl Nachfolger von Thomas Letsch und Interims-Coach Heiko Butscher ist Deutscher und arbeitet seit 2018 beim FC St. Gallen. Trotz Vertrages bis 2027 soll für ihn der Weg nach Bochum frei sein, das berichteten zuerst am späten Freitagabend die WAZ und "Tief im Westen - Das VfL-Magazin". Unklar ist noch, ob der VfL im Fall der Fälle eine Ablösesumme bezahlen müsste.

In der Bundesliga arbeitete Zeidler schon von 2008 bis 2011 bei der TSG Hoffenheim unter Cheftrainer Ralf Rangnick. Seine Trainer-Karriere startete in der Jugend des VfB Stuttgart, wo er von 1984 bis 1992 arbeitete. Anschließend war der gebürtige Schwabe überwiegend in Österreich und der Schweiz als Trainer unterwegs.

Ein Kandidat, den vor allem Bochums Vorstandssprecher Ilja Kaenzig seit langem kennt, der einst Zeidler als Trainer zum damaligen französischen Zweitligisten FC Sochaux holte. Aus dieser Zeit ist auch ein Zitat von Kaenzig überliefert: "Zeidler bekommt die Bestnote mit Sternchen. Seine aggressive und vertikale Spielweise hat die Zuschauer von den Sitzen gerissen", so wurde Kaenzig im Schweizer Blick zitiert. "Peter kommuniziert super gut, ist intelligent und angenehm im Umgang."

St. Gallen stellt sich auf Trainersuche ein - Gewaltiger Umbruch beim VfL

Nach Informationen von "Tief im Westen - Das Magazin" hatte zuletzt Ex-Sportchef Patrick Fabian den Kontakt zu Zeidler eingefädelt, und wie zu hören ist, herrscht Einigkeit in Bochums Führungsriege, Zeidler die weitere Entwicklung der Bochumer Mannschaft anzuvertrauen. Nach Informationen aus der Schweiz stellt sich der FC St. Gallen jedenfalls darauf ein, umgehend einen neuen Trainer zu suchen.

Geht der bisher noch nicht offiziell bestätigte Deal über die Bühne, muss der 61-Jährige auch einen gewaltigen Umbruch bewältigen. Es wird mit dem Abschied von mindestens zwölf Spielern gerechnet.

Eine komplette Achse bricht weg beim VfL, in allen Mannschafts-Teilen wird mächtig umgekrempelt. Drei Torhüter gehen, zudem muss ein neuer Spielmacher gefunden werden.

Auch die zentrale Figur bricht weg

Kevin Stöger war vor allem in der gerade beendeten Saison die zentrale Figur im Bochumer Spiel, der Regisseur, ohne den fast nichts lief. Ihn zu ersetzen, dürfte eine der größten Aufgaben bei der Planung der neuen Saison sein.