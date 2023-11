Bochumer Standards: Keiner ist so harmlos

Gerade bei Standards ist Bochums nächster Gegner offensichtlich sehr verwundbar. Das Problem aber: Bei eigenen Freistößen oder Eckbällen bringt der VfL so gut wie nichts zustande.

Nach vier freien Tagen stieg der VfL Bochum am Dienstag wieder ins Training ein, erst am Sonntagnachmittag tritt der VfL ja beim Aufsteiger 1. FC Heidenheim an (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Dann könnte im besten Fall etwas passieren, was es seit Bochums Rückkehr in die Bundesliga noch nicht gab: nämlich zwei Auswärtssiege in Folge.

Die jüngste Auswärts-Partie gewann der VfL mit 2:1 bei Darmstadt 98, nun geht es gegen den nächsten Aufsteiger. Der hat sich bisher prächtig geschlagen, offenbart aber große Schwächen bei Standardsituationen: Bereits ein sattes Dutzend Gegentore kassierte die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt.

Allerdings: Kein anderer Bundesligist ist bei Standards so erfolglos wie die Bochumer. Drei Treffer stehen dort erst zu Buche, zwei davon allerdings fielen per Elfmeter. Bei Freistößen ging der VfL bisher leer aus, war bisher ein einziges Mal erfolgreich nach einer Ecke - eine ganz schwache Ausbeute.

Mit Beginn der Trainingswoche ist zumindest klar, dass Anthony Losilla, der zuletzt beim 1:1 gegen Köln wegen einer Erkältung fehlt, in die Startelf zurückkehren wird, womöglich gemeinsam mit Patrick Osterhage im defensiven Mittelfeld.

Zwar fehlte bei der ersten Übungseinheit der Woche Stammkeeper Manuel Riemann wegen leichter Rippenbeschwerden. Bochums Nummer 1 wird aber, das ließ Trainer Thomas Letsch gegenüber der WAZ verlauten, am Sonntag spielen können.

Kein Thema mehr in diesem Jahr ist dagegen Ivan Ordets, der sich Ende Oktober im Spiel gegen den FSV Mainz 05 eine schwere Muskelverletzung zuzog, über die der Verein zunächst nichts Genaueres mitteilte. Der Innenverteidiger wird allerdings, das wurde nun bekannt, bis Ende des Jahres ausfallen.

Nur elf Treffer

Mit Platz 14 nach elf Spieltagen bewegt sich der VfL Bochum respektabel im vorgegebenen Rahmen, mit erst elf erzielten Treffern liegt das Team von Thomas Letsch in der Rangliste wieder mal ziemlich weit hinten. Weniger Tore erzielte bisher nur der 1. FC Köln.

Auffällig bei der Bochumer Ausbeute: Bei den elf Saisontoren war immer einer aus dem Trio Kevin Stöger (3 Tore, 2 Vorlagen), Takuma Asano (4 Tore, 1 Vorlage) und Lukas Daschner (1 Tor, 1 Vorlage) direkt beteiligt.

Stöger und Asano sind ohnehin gesetzt in der Startelf, auch Daschner dürfte in Heidenheim erneut zur Startelf gehören. Gegen Köln jedenfalls überzeugte der gebürtige Duisburger im offensiven Mittelfeld und erzielte sogar seinen ersten Saisontreffer.