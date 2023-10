Bochumer Rotation: Erst Schießbude, jetzt stabil

Die halbe Mannschaft umgekrempelt, ein neuer Ansatz: Bochum bleibt beim 0:0 in Leipzig erstmals ohne Gegentor. Neben Elfmeter-Held Manuel Riemann gibt es viele weitere Gewinner.

Als Schießbude hatte sich der VfL zuletzt gezeigt, mit dem 0:7 in München und dem anschließenden 1:3 gegen Borussia Mönchengladbach. Viel zu leicht auszuspielen, kein bisschen kompakt in der Defensive, ungeordnet und durcheinander.

Umso höher ist das erste Spiel ohne Gegentor in der laufenden Saison einzuschätzen, gerade gegen eine so starke Offensive wie die der Leipziger. "Da kommen Spieler wie Openda und Sesko auf dich zu, die rennen beide locker 36 Stundenkilometer", erzählt Keven Schlotterbeck schmunzelnd.

Das Bochumer Mittel gegen so viel Tempo: "Wir haben uns in alles reingeworfen, was sich bewegt", sagte der erneut vom SC Freiburg ausgeliehene Innenverteidiger. Schlotterbeck war zweifellos einer der Gewinner beim vierten Unentschieden der Bochumer in der aktuellen Saison - neben Manuel Riemann, der zweimal beim Elfmeter den richtigen Riecher hatte.

Intern wird Schlotterbeck ohnehin sehr geschätzt, bisher blieben für ihn allerdings nur Mini-Einsätze. Nun rotierte er von der Bank direkt ins Abwehrzentrum, wo er vollauf überzeugte, im Tiefflug zwei gefährliche Schüsse abblockte, im Zweikampf sehr präsent war.

Überdies war Schlotterbeck bei einer wichtigen Szene beteiligt, die gegen Bochum ausgelegt wurde, zu Unrecht. "Ich stehe da, er dreht sich und fällt, das reicht für mich nicht für einen Elfmeter", so Bochums Innenverteidiger über den Zweikampf mit Xavi, bei dem Schiedsrichter Gerach auf Elfmeter entschied. Doch der Leipziger scheiterte an Manuel Riemann, wie später auch Emil Forsberg.

Die beiden gehaltenen Elfmeter allerdings sind nicht der alleinige Grund, warum Bochum zu Recht einen Punkt in Leipzig entführte. "Das war ein deutlicher Fortschritt, unsere defensive Stabilität war der Schlüssel zum Erfolg", freute sich Sportdirektor Marc Lettau. "Wir haben diesmal tiefer gestanden, das war auch zwingend erforderlich. Das hat super geklappt, in Summe ist dieser Punkt sicher nicht unverdient."

Auch Gamboa, Danilo Soares und Osterhage überzeugen

Trainer Thomas Letsch jedenfalls hat die richtigen Schlüsse gezogen und quasi die Hälfte der Mannschaft ausgetauscht. Dabei setzte er zum Beispiel auf die oft bewährten Außen, die allerdings in der vergangenen Saison eine schwächere Phase durchmachten, Cristian Gamboa und Danilo Soares. Beide sorgten mit ihrer Entschlossenheit und Aggressivität für die nötige Stabilität in der Defensive, als wären sie nie weg gewesen.

Stark auch der erneut äußerst lauffreudige Patrick Osterhage im Mittelfeld-Zentrum, insgesamt überzeugte der runderneuerte VfL Bochum mit großem Einsatz und alter Leidenschaft, die zuvor nicht unbedingt immer zu besichtigen gewesen war.

Jedenfalls geht der VfL nun zwar nach wie vor sieglos, aber mit einem guten Gefühl in die Ligapause. Denn in Leipzig zeigte sich eben auch, dass Letsch in allen Mannschaftsteilen eine gewisse Auswahlmöglichkeit besitzt. "Wir haben eine qualitative Tiefe im Kader", freute sich Sportdirektor Lettau, "damit sind wir nicht so leicht ausrechnenbar."

Nach der Liga-Pause allerdings wartet das zweite komplizierte Auswärtsspiel in Folge, wenn der VfL beim SC Freiburg antritt.