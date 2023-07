Bochumer Regen-Frust und Kraft-Training im Feuerwehrhaus

Die erste Einheit am Sonntag verlief nach Wunsch. Am Montagvormittag aber machte das Wetter dem VfL Bochum einen Strich durch die Rechnung.

Aus dem Trainingslager des VfL Bochum in Gais (Südtirol) berichtet Oliver Bitter

Zunächst hatte Trainer Thomas Letsch seine Spieler noch auf dem Rasen versammelt, doch weil starker Regen einsetzte und ein Gewitter drohte, verließen die Spieler am Vormittag schnell das Trainingsgelände in Gais.

Ungewohnter Frust für die Bochumer Delegation, die in den beiden vorangegangenen Jahren jeweils bei bestem Wetter in Südtirol hatte trainieren können. Diesmal gab es gleich am zweiten Trainingstag lange Gesichter, und die Wetteraussichten für die nächsten beiden Tage sind nicht verheißungsvoll. Immer wieder mal dürfte es regnen und Unwetter geben.

Kurzerhand schickte Letsch seine Spieler auf einen Kraft-Parcours, der im Feuerwehrhaus aufgebaut war. Nach dem Mittagessen steckten Letsch, Sportchef Patrick Fabian und Marc Lettau, Technischer Direktor, die Köpfe zusammen. Dabei wird es um die weitere Planung des Trainingslagers gegangen sein, aber natürlich auch um personelle Fragen rund um den Bochumer Kader für das dritte Bundesliga-Jahr.

Womöglich kommen noch drei neue Spieler; gerade für die Defensive besteht Handlungsbedarf. So ist Danilo Soares, der eine für ihn mäßige Saison hinter sich hat, auf der linken Seite quasi gesetzt. Der Brasilianer ist aber eher ein Spieler für ein System mit Viererkette, Letsch möchte ja auch ab und zu in einem 3-5-2 oder 3-4-3 antreten. Gesucht wird also noch ein Spieler für die linke Außenbahn.

Der Ball bei Leitsch liegt im Mainzer Feld

Überdies soll noch mindestens ein Innenverteidiger kommen, bevorzugt ein Linksfüßer. Ein Kandidat, der passen würde, ist längst auserkoren, aber derzeit noch viel zu teuer. Der VfL strebt seit längerem schon eine Rückkehr von Maxim Leitsch an, der im Bochumer Talentwerk reifte und beim VfL zum gestandenen Bundesligaspieler wurde, bevor er vor einem Jahr zum FSV Mainz 05 wechselte.

Weil er sportlich in Mainz nicht glücklich wurde, ist eine Rückkehr, womöglich auf Leihbasis, natürlich denkbar und könnte Leitschs Karriere vorantreiben. Denn natürlich besteht die Hoffnung, dass er in seiner früheren Umgebung auch wieder zu alter Form finden würde. Noch aber sind beide Seiten weit voneinander entfernt; der Ball liegt nun auf Seiten der Mainzer, die finanzielle Kluft deutlich zu verringern.

Am Mittwoch bestreitet der VfL sein erstes Spiel im Trainingslager in Südtirol. Gegner in Brixen ist Spezia Calcio, Absteiger aus der Serie A. Dann soll erstmals in der Vorbereitung Stammkeeper Manuel Riemann im Bochumer Tor stehen, der wegen muskulärer Probleme die ersten Trainingstage verpasst hatte.