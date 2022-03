Bochumer Becherwurf: Anklage gegen Verdächtigen erhoben

Der Bierbecherwurf auf einen Offiziellen hat nicht nur Folgen für den VfL Bochum. Der Werfer ist wohl identifiziert worden.

Am Donnerstag erklärten die Bochumer Polizei und der VfL gemeinsam, dass ein 38 Jahre alter Mann ausgemacht wurde, gegen den nun Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung erhoben wurde. "Der Tatverdacht beruht im Wesentlichen auf Zeugenaussagen, den gesichteten und ausgewerteten TV-Bildern sowie auf molekulargenetischen Untersuchungen des sichergestellten Tatwerkzeuges", heißt es in der Verlautbarung.

Im Heimspiel des VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach am 18. März war Schiedsrichterassistent Christian Gittelmann von einem Getränkebecher an Kopf getroffen worden. In der Folge wurde die Partie abgebrochen und vom Sportgericht des DFB mit 2:0 für die Gäste gewertet.