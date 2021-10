Bochumer Baustellen: Die Euphorie ist dahin

Die Bilanz des VfL Bochum nach sieben Spieltagen ist nicht gerade verheißungsvoll, aber eben auch nicht niederschmetternd. Trainer Thomas Reis muss sich mühen, die Reihen wieder zu schließen.

Es gelte, die Euphorie aus dem Aufstiegsjahr in die neue Saison hinüber zu retten, hatte Thomas Reis schon frühzeitig angekündigt. Momentan gibt es einige Baustellen rund um seine Truppe vor dem richtungweisenden Spiel am Samstag in einer Woche beim Mit-Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth. Die Hochstimmung nach dem Aufstieg ist jedenfalls erst mal dahin. Mit vier Punkten und 4:16 Toren rangiert der VfL Bochum auf Platz 17.

Die Frage nach dem Bochumer Kollektiv - Reis lässt Kaderplätze unbesetzt

Für die Aufarbeitung des 0:3 in Leipzig am Tag des Geburtstags von Thomas Reis (er wird 48) dürften sich die Verantwortlichen ein bisschen mehr Zeit nehmen als üblich. Nicht, weil die Leistung etwa unterirdisch gewesen wäre, sondern vor allem, weil der angestrebte Plan, alles über das Kollektiv und eine gewisse Geschlossenheit zu lösen, ins Wanken gerät.

Nicht zum ersten Mal ließ nach Auffassung von Thomas Reis die Trainingsleistung einiger Spieler zu wünschen übrig. Aus diesem Grund hatte er zu Beginn der Saison Armel Bella Kotchap aus dem Kader verbannt, später traf es Herbert Bockhorn. Dass Reis nun für die Tour nach Leipzig zwei Kaderplätze unbesetzt ließ, dürfte relativ selten sein im bezahlten Fußball.

Reis beließ es dabei, erzählte auf Anfrage nur, er habe für die Partie nun mal das Aufgebot nominiert, das er am geeignetsten hielt. Welche Spieler ihn besonders enttäuscht hatten, ließ sich ohnehin daran ablesen, welcher Profi fit und einsatzfähig gewesen wäre, aber in Leipzig eben nicht mit am Start war. Zum Beispiel Silvere Ganvoula, der in dieser Woche für die Nationalmannschaft des Kongo im Einsatz ist. Offenbar tut der Stürmer aber nur herzlich wenig, um seinen Trainer zu überzeugen, ihm eine Chance in einem Bundesligaspiel zu geben.

Ehrgeizling Riemann prangert Missstände wieder öffentlich an

Zu reden sein dürfte auch über die erneut kritischen Worte von Manuel Riemann, der nicht zum ersten Mal offen und ehrlich nach einem verlorenen Spiel die Missstände in der Mannschaft anprangerte. Es wird nicht jedem gefallen, wie der Ehrgeizling öffentlich über die eigenen Mitspieler urteilt, dabei war auch er gegen RB natürlich nicht fehlerlos. "Wenn es einen Disput gab", so Reis, auf die kritischen Worte seines Torhüters angesprochen, "dann klären wir das intern."

Insgesamt ist die Bochumer Mannschaft sehr brav und ziemlich leise, da bildet Riemann die krasse Ausnahme. Dass er den Weg über die Öffentlichkeit wählte, wird gewiss nicht jedem gefallen. Intern geäußerte Kritik dürfte auf fruchtbareren Boden fallen.

Prüfstein Fürth

Man sei auf Rückschläge eingestellt, hieß es von Seiten der Verantwortlichen vor der Saison. Man werde auch mit Phasen umgehen können, in denen es zwei, drei oder mehr Niederlagen hintereinander gibt. Wie robust die aktuelle Bochumer Mannschaft ist, nicht körperlich, sondern mental, wird sich womöglich schon beim Kellerduell am Samstag in acht Tagen zeigen.

Diese Partie der beiden Aufsteiger, auf Platz 18 (Fürth) und 17 platziert, habe zwar eine gewisse Bedeutung, sagt Sport-Vorstand Sebastian Schindzielorz. "Aber danach ist die Saison ja nicht beendet."

Trotzdem kann diese Begegnung natürlich zu einem Wegweiser werden. Bis dahin müssen die VfL-Verantwortlichen alles tun, um die Reihen zu schließen. "Nur im Kollektiv", betont Schindzielorz, "können wir unsere Saisonziele erreichen."