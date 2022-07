Bochumer Abwehrsorgen: Zum Start läuft es auf zwei alte Bekannte hinaus

Vor dem letzten Test am Samstag gegen Antalyaspor sind die Abwehrprobleme beim VfL Bochum nicht zu übersehen. Trainer Thomas Reis erwartet eine deutliche Steigerung im Vergleich zum 1:4 gegen Bilbao.

Beim letzten Vorbereitungsspiel (15.30 Uhr im Ruhrstadion), bevor es eine Woche später mit dem Einsatz im Pokal beim Drittliga-Absteiger Viktoria Berlin ernst wird, muss sich der VfL Bochum vor allem in Defensive ganz anders präsentieren.

Durcheinander in einer wohl einmaligen Formation

Vor allem in der Schlussphase verteidigte der VfL gegen Bilbao zu naiv, allerdings auch in einer Formation, die bei einem Pflichtspiel nicht auf dem Platz zu sehen sein wird. So gab es gegen die Basken quasi drei Gegentore innerhalb von fünf Minuten, viele individuelle Fehler und ziemliches Durcheinander in der Hintermannschaft.

Zu sehen ist gut zwei Wochen vor dem Bundesligastart: In der Offensive hat Trainer Thomas Reis einige Alternativen, in der Defensive drückt noch mächtig der Schuh. Die Besetzung der Viererkette liegt dabei auf der Hand, andere Möglichkeiten gibt es kaum. Rechts wird Routinier Cristian Gamboa verteidigen, links wird Kostas Stafylidis übernehmen, weil Danilo Soares noch lange nicht fit ist.

In der Innenverteidigung werden wohl zwei alte Bekannte zum Zuge kommen, die sich auch in der vorigen Saison in der Hinrunde schon bewährten. Hier ist nun wirklich Not am Mann: Ivan Ordets wird bis zum Start in die Pflichtspielrunde gewiss nicht fit; der Ukrainer hat eben sieben Monate lang kein Pflichtspiel absolviert und muss erst langsam wieder auf Wettkampfniveau kommen.

Lampropoulos und Masovic vorerst gesetzt

Eine weitere Planstelle in der Innenverteidigung ist noch zu besetzen, der VfL sucht schon seit längerem nach einem erfahrenen Verteidiger für das Zentrum der Viererkette.

Richten sollen es als Innenverteidiger beim Start demnach Vasilios Lampropoulos, der sich in der Vorbereitung gleich auf der Höhe zeigte, sowie Erhan Masovic, der allerdings in mehreren Begegnungen ziemlich durchhing und auch gegen Bilbao wieder sehr fehlerhaft spielte.

In der Bundesliga war meist Verlass auf den Serben, der laut Trainer Thomas Reis "mit einem Ruhepuls von 35" spielt, also sehr unaufgeregt. Nach Abschluss der Bundesligarunde feierte Masovic sogar sein Debüt in der serbische Nationalelf, genoss deshalb einen längeren Urlaub, braucht nun aber etwas länger, um wieder richtig auf Touren zu kommen.

Bei ihm waren es in den Vorbereitungsspielen einige Fehler zu viel. Thomas Reis

"Bei ihm waren es in den Vorbereitungsspielen einige Fehler zu viel", so Reis, "obwohl man diese Spiele natürlich auch nicht überbewerten sollte." Gegen den türkischen Erstligisten Antalyaspor erhält Masovic am Samstag gewiss eine erneute Chance, an alte Stabilität anzuknüpfen.