Bochum vor dem Viertelfinale: Mehr Tore für den Traum

Beim VfL Bochum hadert nach der 0:1-Niederlage gegen RB Leipzig nicht nur Trainer Thomas Reis mit der Chancenverwertung. Dennoch macht die Leistung den Beteiligten Mut vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den SC Freiburg.

An den Gesichtern der VfL-Profis ließ sich die riesengroße Enttäuschung ablesen. Sie waren in der zweiten Spielhälfte ganz nah dran, das nächste Schwergewicht zu Fall zu bringen nach dem 4:2-Coup gegen den FC Bayern. Aluminium-Treffer von Kapitän Anthony Losilla und Christopher Antwi-Adjei. Weitere Chancen auf das 1:0. Doch am Ende waren es die Leipziger, die eine ihrer ganz wenigen Möglichkeiten nutzten und den Sieg einfuhren.

Gamboa: "Dass wir kein Tor erzielen konnten, ist bitter"

"Wir haben den Glauben auf den Platz gebracht, dass wir gewinnen können. Dass wir kein Tor erzielen konnten, ist bitter. Die Leipziger dagegen nutzen ihre einzige Möglichkeit dann eiskalt", ärgerte sich Cristian Gamboa. Auch Trainer Thomas Reis haderte: "Im zweiten Durchgang waren wir sehr aktiv und der Führung sehr nahe. Niederlagen tun immer weh. Aber umso bitterer, wenn sie so zustande kommen."

Gleichwohl betonte der VfL-Coach, man könne auch "viel Positives" mitnehmen aus den 90 Minuten vom Sonntag. Die Elf zeigte Herz, Stabilität im hinteren Bereich, Mut und war spielerisch in der Lage, die Leipziger vor Probleme zu stellen. Er sei "stolz auf die Mannschaft", hob Reis in seiner Analyse hervor. "Wir haben wieder einmal gegen eine Top-Mannschaft bestanden. Ich sehe weiterhin unsere Entwicklung. Wenn wir so weitermachen, werden wir definitiv die nötigen Punkte für den Klassenerhalt holen."

Gegen Freiburg braucht es mehr Effektivität

Und am Mittwoch womöglich den Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals feiern. Das 0:1 gegen Leipzig ist mehr Stimmungsdämpfer als leistungsmäßiger Rückschlag. Die Richtung - das, was die Spieler auf dem Rasen abliefern - stimmt nach wie vor. Nur braucht es gegen Freiburg mehr Effektivität, um sich auch zu belohnen.

"Mit dem SC Freiburg kommt wieder ein toller Gegner zu uns. Wir werden kurz die Wunden lecken - und fahren am Mittwoch dann hoffentlich das positive Ergebnis ein", sagte Reis mit Blick auf das anstehende Viertelfinale. In der Liga jedenfalls funktionierte es mit dem Toreschießen gegen die Breisgauer schon mal recht gut: Ende November ging die Reis-Elf gegen Freiburg mit 2:1 als Sieger vom Platz.