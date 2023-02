Bochum verspürt große Lust auf die Rückrunden-Revanche 2.0

0:7, 4:2, 0:7 - wie schon in der Vorsaison haben die Bochumer in der Hinrunde zwar eine Packung gegen den FC Bayern kassiert, am Samstag will sich der VfL aber das Rückrundenergebnis 2021/22 zum Vorbild nehmen. Gelingt die Revanche 2.0?

Humor haben sie, die Bochumer. Kurz nach der krassen Abreibung in der Hinrunde, als der VfL gegen den FC Bayern München eine 0:7-Klatsche kassierte, witzelte der Klub in den sozialen Medien: "Wir freuen uns jetzt schon aufs Rückspiel." Ein Scherz? Nicht nur! Den Satz durften die Bayern auch als Drohung verstehen.

Die Bochumer bezogen sich mit ihrem amüsanten Kommentar auf die Vorsaison, als sie in der Hinrunde ebenfalls mit 0:7 vom Rekordmeister überrollt wurden, in der Rückrunde aber einen furiosen 4:2-Sieg feierten. Schon zur Pause hatte es 4:1 gestanden. Am 12. Februar 2022 war das, fast genau ein Jahr nach diesem Coup schicken sich die Bochumer nun an, den Münchenern in der Rückrunde erneut das Fürchten zu lehren.

Natürlich wären die Chancen am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) höher, wenn die Bochumer auch diesmal im eigenen Stadion antreten dürften - zumal ihre Bilanz da unter Thomas Letsch in der Liga makellos ist: Fünf Spiele, fünf Siege, zuletzt fünf erzielte Treffer allein gegen die TSG Hoffenheim. Die Letsch-Elf hat zu Hause einen Lauf, in München will sie nun jedoch gegen eines der "Top-5-Teams in Europa" (Letsch) genauso angriffslustig vorgehen.

Müdigkeit nach dem Pokal? Der VfL wird "voll da sein"

"Das ist für uns ein weiteres Highlight", sagte Letsch am Freitag auf der Pressekonferenz kurz vor dem Abflug nach München. "Es ist eine extrem spannende englische Woche." Zwar gingen seine Bochumer am Mittwoch im Pokal gegen Borussia Dortmund als Verlierer vom Feld (1:2) und seine Profis seien "natürlich noch etwas müde", aber Letsch verspricht: Zum Anpfiff wird die Mannschaft "voll da sein".

Engpässe gibt es aktuell keine. "Die personelle Situation ist nach wie vor gut", sagt Letsch - es stehen alle Spieler zur Verfügung, auf die der Trainer auch schon unter der Woche gegen den BVB zurückgreifen konnte. Letsch hat nicht das Gefühl, dass seine Elf genauso unter die Räder geraten könnte wie in der Hinserie. Er erhofft sich ein enges Rennen. Der VfL reise "nicht nach München, um dort nur eine Packung zu vermeiden".

Es ist eine neue Konstellation, sowohl beim FC Bayern als auch bei uns. Thomas Letsch

Letsch betont, dass das Resultat aus der Hinserie für ihn "keine Rolle mehr spielt" und verweist auf die veränderten Vorzeichen. "Es ist eine neue Konstellation, sowohl beim FC Bayern als auch bei uns. Es sind andere Spieler da, bei uns zudem ein anderer Trainer." Bei beiden 0:7-Klatschen (sowie natürlich auch beim 4:2-Coup) hatte noch Thomas Reis an der Seitenlinie des VfL gestanden.