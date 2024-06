Bochum verpflichtet Youngster Jahn aus Nürnberg

Niklas Jahn wagt den Sprung von der Regionalliga in die Bundesliga: Der 19-Jährige wechselt ablösefrei zum VfL Bochum - und glaubt an seine Stärken.

Neu in Bochum - und in der Bundesliga: Niklas Jahn. IMAGO/Zink

Ein Youngster mit Perspektive, aber noch wenig Erfahrung ist der vierte Sommer-Neuzugang des VfL Bochum. Niklas Jahn, ein 19 Jahre junger Mittelfeldmann, kommt ablösefrei vom 1. FC Nürnberg zum Fast-Absteiger der vergangenen Saison und unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2027.

"Mit Niklas Jahn verpflichten wir einen weiteren Perspektivspieler, der viele Kriterien des VfL-Anforderungsprofils auf seiner Position erfüllt. Wir trauen ihm die Adaption an das Bundesliganiveau zu und werden Niklas in seiner Entwicklung bestmöglich begleiten und sein Potenzial zur Entfaltung bringen", kommentiert VfL-Sportdirektor Marc Lettau die Verpflichtung.

Für Jahn, der 1,70 Meter misst und 65 Kilogramm auf die Waage bringt, hat es der Sprung jedenfalls in sich: Bislang kann er noch keine Profi-Minuten vorweisen, auch wenn er in der Zweitliga-Saison 2022/23 mehrmals im Spieltagskader des FCN aufgetaucht war und schon mit den Profis trainierte. Zuletzt spielte er für die Nürnberger U 23 in der Regionalliga Bayern, in der er insgesamt 61-mal auflief (zwei Tore), davon 30-mal in der abgelaufenen Spielzeit, die sein Team als Tabellendritter beendete.

"Ich habe Bock auf den VfL"

Bange ist Jahn, der in Lichtenfels geboren wurde und bereits 2014 zum FCN gestoßen war, vor dem großen Schritt nicht. "Ich habe Bock auf den VfL", zitieren ihn die Bochumer in ihrer Pressemitteilung vom Donnerstag. "Das Stadion habe ich schon kennengelernt, konnte schon mit einigen hier beim VfL sprechen. Den Sprung in die Bundesliga traue ich mir zu, habe schon bei den Profis in Nürnberg mitspielen und trainieren können und mich so an das höhere Tempo gewöhnt."

Zuvor hatten sich die Bochumer bereits mit Torhüter Patrick Drewes (Karlsruher SC), Mittelfeldmann Ibrahima Sissoko (Racing Straßburg) und Angreifer Samuel Bamba (Borussia Dortmund II) für die neue Saison gerüstet.