Bochum verpflichtet Horn und zählt auf seine Erfahrung

Jannes Horn spielt künftig für den VfL Bochum. Der Abwehrmann erhält einen Zweijahresvertrag beim Revierklub.

Jannes Horn geht ab sofort für den VfL Bochum an den Start. IMAGO/Eduard Bopp

Nach zwei Jahren beim 1. FC Köln war Horns Kontrakt nach der vergangenen Saison ausgelaufen. Fortan befand er sich auf Vereinssuche - die nun abgeschlossen ist. Der 25-Jährige bleibt in der Bundesliga und läuft ab sofort für den VfL Bochum auf. "Jannes Horn kann auf der linken Seite variabel eingesetzt werden, sei es als Außen- oder auch als Innenverteidiger", beschreibt VfL-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz den Neuzugang in einer Klub-Mitteilung. "Seine Bundesligaerfahrung wird wertvoll für uns sein, er kennt die Anforderungen der Liga und hat bei unterschiedlichen Klubs unter Beweis gestellt, dass er eine Verstärkung für den Kader ist."

Horn blickt auf 64 Bundesliga- und 40 Zweitliga-Spiele in seiner Karriere zurück, der er für den 1. FC Köln, Hannover 96 und seinen Ausbildungsklub VfL Wolfsburg bestritten hat. Der gebürtige Braunschweiger lief zudem zweimal in der Europa League für den FC auf, kam bei den Wölfen in der Youth League sechsmal zum Einsatz und absolvierte zusammengenommen 25 Länderspiele für Junioren-Auswahlmannschaften des DFB.

"Als das Angebot vom VfL kam, musste ich nicht lange überlegen. Ich freue mich auf die Mannschaft und hoffe, dass ich mit dazu beitragen kann, dass wir am Ende der Saison den Klassenerhalt feiern können", sagt Horn selbst. Der Neuzugang, der einen Zweijahresvertrag erhält, trägt künftig die Rückennummer 38.