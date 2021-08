Bochum: Toller Riemann und die schweigende Mehrheit

Nach grotesken Abwehrfehlern in der Anfangsphase drohte Bochum beim Bundesliga-Comeback ein Debakel. Die Niederlage in Wolfsburg blieb aber im Rahmen. Dem überragenden Keeper Manuel Riemann war es vor allem zu leise auf dem Platz.

Elf Jahre Anlauf - und dann so ein Start. In den Anfangsminuten wirkte Aufsteiger Bochum völlig orientierungslos und schien einer deutlichen Schlappe entgegen zu steuern. Mit viel Einsatz und Moral aber erkämpfte die Mannschaft immerhin ein achtbares Ergebnis.

Das lag an einer Steigerung in allen Bereichen, an großem läuferischem Aufwand in Unterzahl - und am überragenden Torhüter Manuel Riemann. Der hatte allerdings gleich in der ersten Minute eine Menge Glück, als Ridle Baku völlig frei vor dem Bochumer Kasten auftauchte, den Ball aber an die Torlatte setzte.

Anschließend war Riemann, der im Alter von 32 Jahren sein erstes Bundesligaspiel erlebte, in jeder Aktion voll auf der Höhe. "Es war geil", sagt der sichtlich gerührte Keeper, nur bezwungen durch den Flachschuss von Weghorst, bei Sky nach dem 0:1 zum Bundesliga-Auftakt in Wolfsburg. Mit viereinhalb Jahren habe er angefangen mit dem Fußballspielen, "heute ist ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen".

Dann blickt der lautstarke Bochumer Torhüter auch gleich aufs große Ganze. "Meine Geschichte kann vielleicht vielen Leuten zeigen, dass sich Träume erfüllen, wenn man hart dafür arbeitet."

Wir stehen zweimal ganz dumm rum Riemann

Beim Elfmeter von Wout Weghorst tauchte er reaktionsschnell in die Ecke und parierte den Ball, bei weiteren Wolfsburger Chancen war der Torhüter auf dem Posten und feierte ein starkes Liga- Comeback, nachdem er im Aufstiegsjahr wegen eines Handbruchs die letzten Spiele verpasst hatte.

Starke Reflexe, souverän im Strafraum, dazu dirigierte Riemann gewohnt lautstark seine Vorderleute. Und hätte sich sehr gewünscht, dass auch andere mal das Wort ergreifen. "Zwei lange Einwürfe haben wir bodenlos schlecht verteidigt", schimpfte der Keeper. "Wir stehen zweimal ganz dumm rum, weil man nicht miteinander spricht."

Ein Punkt, so Riemann, wäre "absolut verdient gewesen". Die nächste Chance bietet sich am Samstag gegen Mainz, beim ersten Bundesligaspiel an der Castroper Straße seit mehr als elf Jahren. Dann muss der VfL das Spiel allerdings mit elf Mann zu Ende bringen. Und manchmal auch lauter werden.