Bochum: Schon das vierte Tor nach der 89. Minute

Zum vierten Mal in dieser Saison ist dem VfL Bochum nach der 89. Minute noch ein Tor gelungen, beim 1:1 in Stuttgart war es allerdings das erste Mal, dass es den Spielstand noch entscheidend veränderte.

Unverhofft kommt oft: In Stuttgart schnappte sich der VfL in der Nachspielzeit noch einen Punkt. Getty Images

Armel Bella Kotchap ist mit 20 Jahren und 70 Tagen nun der jüngste Bochumer, der ins eigene Netz traf. Er löst Harry Fechner ab, der am 25. Spieltag 1971/72 schon 21 Jahre und 319 Tage alt war. Der VfL verlor damals 1:5 beim FC Bayern. Eine Niederlage hatte Bella Kotchaps Malheur nicht zur Folge - weil die Bochumer in der vierten Minute der Nachspielzeit noch das 1:1 gegen den VfB Stuttgart erzielten.

Damit traf der Aufsteiger bereits zum vierten Mal in dieser Saison nach der 89. Minute. Es war allerdings das erste Mal, dass sich der Spielstand durch ein VfL-Tor noch entscheidend veränderte. Beim 1:2 im August in Köln gelang Simon Zoller in der vierten Minute der Nachspielzeit immerhin noch das Anschlusstor, gegen Eintracht Frankfurt im Oktober hatte Sebastian Polter in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 2:0 getroffen. Beim 2:0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim im November war Milos Pantovic gar erst in der siebten Minute der Nachspielzeit erfolgreich.

Diesmal kam der VfL per Strafstoß spät zum Erfolg. Es war das sechste Mal in der Bundesliga-Historie, dass der VfL nach der 89. Minute einen Elfmeter zugesprochen bekam. Drei der fünf vorherigen waren gehalten worden, in Stuttgart triumphierte Eduard Löwen im Nervenkrimi gegen Torwart Florian Müller.