Bochum rettet sich mit Aufholjagd

In der Bundesliga-Relegation hat kaum jemand noch an den VfL Bochum geglaubt. Doch gegen Düsseldorf gelang der Mannschaft eine Überraschung.

Der VfL Bochum bleibt in der ersten Bundesliga. Vor dem Spiel am Montagabend hatte damit kaum noch ein Fußballfan gerechnet. Doch gegen Fortuna Düsseldorf holte die Mannschaft einen großen Rückstand auf.

In der Relegation entscheiden zwei Spiele, wer nächste Saison in der ersten Liga spielt. Nach einem 3:0 im ersten Spiel galt Düsseldorf für viele Fans als sicherer Aufsteiger aus der zweiten Liga. Im Rückspiel trafen aber die Bochumer dreimal. Da Düsseldorf auch in der Verlängerung kein Tor schoss, ging es ins Elfmeterschießen.

Das entschieden die Bochumer für sich. Spieler Kevin Stöger war stolz auf seine Mannschaft. "Heute sind alle Helden", sagte er nach dem Spiel im Fernsehen.