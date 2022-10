Bochum-Premiere für Letsch: "Ein Statement nach innen und außen"

Eine Woche nach seiner schlimmen Bundesliga-Premiere feierte Thomas Letsch mit dem VfL Bochum ein tolles Heim-Debüt. Zum Matchwinner gegen Frankfurt entwickelte sich ein Spieler, der bisher kaum überzeugte.

Wieder ein Vergleich mit einem Champions-League-Teilnehmer, doch bei seinem ersten Heimspiel an der Castroper Straße erlebte Thomas Letsch einen völlig anderen VfL Bochum. Beim 0:4 vor einer Woche in Leipzig stand der VfL komplett neben sich, beim ersten Saisonsieg zeigte der Vorjahres-Aufsteiger alte Tugenden.

Diese Entschlossenheit, versichert Kapitän Anthony Losilla treuherzig, habe er schon vor dem Anpfiff in der Kabine beim Blick in die Gesichter seiner Mitspieler festgestellt. Wie auch immer, mit großer Leidenschaft und Engagement ging der VfL gegen den Champions-League-Teilnehmer aus Hessen zu Werke, wenn auch zunächst ohne große Durchschlagskraft im Angriff.

Immerhin aber schlossen die Gastgeber diesmal ihre Reihen, standen deutlich kompakter und erlaubten der Eintracht über 90 Minuten gerade mal zwei Torchancen. "Es muss für jeden Gegner eklig sein, gegen uns zu spielen", formuliert es Letsch. "Es ging nicht um das System. Jeder sollte sehen, dass wir daran glauben, dass wir in der Liga bleiben können."

Fokus auf Stabilität

Spielerische Entwicklung steht zunächst mal hinten an, das ist nachvollziehbar. In seinen ersten Übungseinheiten legte der Nachfolger von Thomas Reis vor allem Wert auf die Stabilisierung der Mannschaft, auf Kompaktheit in der Defensive.

Die war zu besichtigen, diesmal in einem 4-3-3 System, das Losilla ausdrücklich lobte. "Mit Viererkette", so der Kapitän, "fühlen wir uns sicherlich ein bisschen wohler, und es ist dem Trainer hoch anzurechnen, dass er das gleich bemerkt und umgestellt hat."

Am Ende stand tatsächlich am neunten Spieltag der erste Saisonsieg des immer noch Tabellenletzten, der mit dem 3:0 sehr überzeugend gewann, so deutlich wie übrigens wie letztmals am 11. April 2009 beim 3:0 bei der TSG Hoffenheim.

Der VfL bleibt auf Platz 18 der Tabelle, atmet aber vor dem Kellerduell am kommenden Samstag beim VfB Stuttgart wieder. "Das war ein tolles Statement nach innen und außen", findet Letsch, nachdem ein Sommereinkauf zum Matchwinner gegen die Eintracht geworden war, der in seiner bisherigen Zeit in Bochum selten positiv aufgefallen war.

Unsichtbarer Förster tritt ins Rampenlicht

Bisher war Philipp Förster praktisch ein Mitläufer geblieben, mit athletischer Statur im Mittelfeld unterwegs, häufig allerdings unsichtbar. Gegen Frankfurt war Förster tatsächlich an allen Toren beteiligt. Zunächst mit einer präzisen Ecke, die Philipp Hofmann per Kopf zum 1:0 veredelte, dann landete Försters Freistoß von der linken Seite im Frankfurter Netz - Verteidiger Evan Ndicka hatte noch den Ball berührt.

Den Schlusspunkt setzte Förster dann in der Nachspielzeit mit einem feinen Rechtsschuss unter die Latte. "Toller Einwurf von Cristian Gamboa, dann kam die rechte Klebe", witzelte Förster, gab hinterher aber zu: "Den rechten Fuß habe ich eigentlich nur zum Stehen."

Einerlei, für seinen Klub war es ein besonderes Spiel, und für den Mittelfeldspieler erst recht. Er brachte sich mit starker Leistung für die nächsten Wochen nachhaltig in Erinnerung, erzielte überdies erstmals drei Scorerpunkte. Nie zuvor war ihm in einem Bundesligaspiel mehr als ein einziger Scorerpunkt gelungen.