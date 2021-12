Bochum: Polter taut auf - Esser mit starkem Liga-Debüt

Nach einer grandiosen und sehr effizienten ersten Halbzeit rettet der VfL Bochum seinen Vorsprung in Augsburg knapp ins Ziel. Und steht vor dem Derby gegen Dortmund am Samstag glänzend da.

Der Saisonstart verlief etwas holprig, dann fand der VfL Bochum die Initialzündung. Fünfmal in den jüngsten sieben Partien verließ der Aufsteiger den Platz als Sieger und sammelte in den ersten 14 Begegnungen schon überaus beachtliche 19 Punkte. Damit liegt der Aufsteiger im Kampf um den Klassenerhalt voll auf Kurs.

"Wir bringen eine hohe Intensität und eine gute Mentalität auf den Platz", lobte Sport-Vorstand Sebastian Schindzielorz nach dem 3:2 in Augsburg, dem zweiten Auswärtssieg der Saison nach dem 1:0 bei Mit-Aufsteiger Fürth. "Und natürlich sind wir stolz auf diese 19 Punkte", so Schindzielorz.

Hinten raus war es dann ein wildes Spiel. Sport-Vorstand Sebastian Schindzielorz

"Gnadenlos" effizient sei der VfL in der ersten Halbzeit gewesen, lobte der Ex-Profi. "Hinten raus war es dann ein wildes Spiel." Tatsächlich geriet der Auswärtserfolg nach 45 sehenswerten Minuten später noch arg in Gefahr, doch letztlich dürfte die wackelige zweite Hälfte den Bochumern auf ihrem weiteren Weg noch helfen.

Löwen: "Wir waren etwas nachlässig"

Schließlich wurde beim 3:2 überdeutlich, dass der VfL in seinem Engagement keinen Deut nachlassen darf und sich nach wie vor jeden Punkt in der Bundesliga fleißig erkämpfen muss. "Nach der Pause waren wir etwas fahrlässig und nicht so griffig wie am Anfang", so Eduard Löwen, der mit präzisen Flanken zwei Standardtore vorbereitete.

Eine Qualität, die ziemlich neu ist beim VfL Bochum, bei dem zuvor Ecken oder Freistöße nur selten für Gefahr vor dem gegnerischen Tor gesorgt hatten. "Diesmal", so Cheftrainer Thomas Reis, "muss ich unbedingt Markus Gellhaus mit ins Boot nehmen und loben." Auch unter der Regie des Co-Trainers wurden fleißig Standards geübt, "die Trainingsarbeit", so Reis, "hat sich in diesem Fall bezahlt gemacht".

Erst reagierte Gerrit Holtmann nach einer Ecke von Löwen schnell und vollendete sehr präzise, dann war Sebastian Polter nach einem Eckball von Löwen per Kopf zur Stelle. Polter also: Der Mittelstürmer hatte ja zuletzt schon gegen Freiburg getroffen und taut so langsam auf. Viele Beobachter reiben sich an dem oft hölzernen Spiel des athletischen Stürmers, der häufig Bälle durchlässt oder dem die Kugel verspringt.

Dabei ist Polter als erster Anläufer und Störenfried des gegnerischen Aufbaus immer mit vollem Einsatz dabei, läuft viel, häufig allerdings auch vergebens und bremst mitunter die Bochumer Kombinationen. Vor dem Tor allerdings zeigte er sich diesmal eiskalt und schaffte seinen ersten Doppelpack für den VfL.

Esser gibt "der Mannschaft Stabilität"

Im allgemeinen Trubel rund um den sechsten Saisonsieg der Bochumer ging fast unter, dass Torhüter Michael Esser in Augsburg sein Bundesliga-Debüt für Bochum erlebte. Wegen Oberschenkelbeschwerden musste Stammkeeper Manuel Riemann bekanntlich passen; noch ist offen, ob der Torhüter am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zum Derby gegen Borussia Dortmund wieder ins Team zurückkehrt.

Auf "Bruno" Esser aber ist Verlass, das bewies der hünenhafte Torhüter auch in Augsburg. "Uns war ja klar, dass wir einen Torwart mit Qualität geholt haben", so Reis. "Er hat schwierige Bälle gehalten und der Mannschaft Stabilität gegeben. Bruno hat seine Sache ordentlich gemacht."