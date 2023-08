Bochum nach rätselhafter Verlängerung "brutal enttäuscht"

Nach guter Generalprobe vor einer Woche setzte der VfL Bochum das erste Pflichtspiel der neuen Saison in den Sand. Beim Pokal-Aus in Bielefeld zeigte der Revierklub bedenkliche Schwächen.

Verpasst wurde jedenfalls die Chance, sich vor dem ersten Bundesligaspiel am nächsten Samstag in Stuttgart frisches Selbstvertrauen zu holen. Ganz im Gegenteil: Zwar präsentierte sich der VfL in der zweiten Halbzeit leicht verbessert, enttäuschte aber in der Anfangsphase der Partie komplett und ließ in der Verlängerung die große Chance ungenutzt, den angeschlagenen Gegner in die Knie zu zwingen.

Fabian: Echter Nackenschlag

Er sei "brutal enttäuscht", erzählte Sportchef Patrick Fabian hinterher, "das ist auch wirtschaftlich bitter und ein echter Nackenschlag." Merkwürdig aus Sicht des Ex-Profis: "Es hat ausgesehen, als ob alle überrascht gewesen wären, welche Wucht uns hier erwartet."



In erster Linie sei es darum gegangen, "auch körperlich dagegen zu halten"; das aber ließ der VfL in einer schwachen Anfangsphase vermissen und lag mit 0:2 hinten. "Da haben wir gesehen, wie es nicht gehen sollte", so Fabian.



Der VfL präsentierte sich wie erwartet mit Dreierkette und zwei Spitzen, die Mängel aber sind natürlich völlig unabhängig vom System. Erst nach der Pause fing sich Bochum ein wenig, kam durch Routinier Simon Zoller tatsächlich kurz vor Schluss der regulären Spielzeit zum verdienten 2:2, doch in der Verlängerung tat sich Rätselhaftes. Nämlich: sehr wenig.

In der Verlängerung war es nur noch ein Gestolper. Patrick Fabian

Statt das Momentum zu nutzen und den auch körperlich angeschlagenen Drittligisten doch noch auszuschalten, plätscherte die Verlängerung beinah ein bisschen dahin. "Am Ende der regulären Spielzeit", so Fabian, "waren wir am Drücker. Aber in der Verlängerung war es nur noch ein Gestolper. Gefühlt waren alle froh, dass sie sich ins Elfmeterschießen gerettet haben."

Zwei Fehlschüssse nicht mehr zu reparieren

Und dort leisteten sich dann die beiden ersten Schützen, Philipp Hofmann und Kevin Stöger, Fehlschüsse, und auch der sonstige Elfmeterkiller Manuel Riemann konnte nichts mehr reparieren. Das Pokal-Aus sorgt zunächst mal für ganz lange Gesichter in den Reihen der Bochumer.

Am Ende gab es für die Verlierer, komplett nachvollziehbar, eine deutliche Ansage in der Kabine. Welche Worte er wählte, um die erste Enttäuschung der Saison zu kommentieren, ließ Thomas Letsch hinterher allerdings offen. "Das", so der Bochumer Trainer, "bleibt in der Kabine."