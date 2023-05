Bochum nach der Riesenparty: Umbruch im XXL-Format

Selten gelang es einem Klub, mit mehr als 70 Gegentoren in der Bundesliga zu bleiben. Trotz wackliger Hintermannschaft fand der VfL Bochum die Bremse. Nun wird nicht nur in der Defensive kräftig umgebaut.

Noch mehr Gegentreffer als Absteiger Schalke 04 kassierte der VfL, nämlich 72 an der Zahl, das ist negativer Vereinsrekord. Dass Bochum trotzdem der Klassenerhalt gelang, gehört zu den Merkwürdigkeiten der soeben beendeten Saison. Fein für Trainer Thomas Letsch und Co., dass gerade am letzten Spieltag eine runde Leistung gelang, eine der besten Vorstellungen der Saison. Erstmals nach acht Spielen blieb der VfL zum Abschluss gegen Bayer Leverkusen (3:0) sogar wieder ohne Gegentreffer.

Das 3:0 zum Ausklang: Bei der Sause rund ums Bermudadreieck im Zentrum von Bochum zeigten sich Spieler und Staff äußerst nahbar, tanzten und sangen bis tief in die Nacht mit den Fans und feierten den Klassenerhalt. Am Mittwoch verabschiedet sich Letsch mit seiner Familie in den Urlaub, natürlich nicht ohne den Kader für die anstehende dritte Bundesliga-Saison in Folge intensiv mit dem Technischen Direktor Marc Lettau abgestimmt zu haben.

Abzusehen ist, dass es diesmal einen größeren Umbruch geben wird, weil Letsch ein paar ganz andere Gedanken einbringt und auf eine andere Spielweise setzt als zuletzt. Die Umstellung auf eine Dreierkette ist dabei nur eines von mehreren Themen.

Die Vertragssituation bringt es mit sich, dass dem VfL sogar einige Schritte beim XXL-Umbruch erleichtert werden. Eine Achse von erfahrenen Spielern wird bleiben, Manuel Riemann natürlich, Kapitän Anthony Losilla, Sturmtank Philipp Hofmann. Insgesamt geht der Trend natürlich auch in Richtung Verjüngung, weil der VfL in der abgelaufenen Saison regelmäßig die älteste Mannschaft des Spieltages gestellt hatte.

Kuriose Situation in der Defensive

Ziemlich kurios: In der Defensive steht der VfL Bochum nach der Saison fast blank da. Leihspieler wie Dominique Heintz und Saidy Janko gehen, der Vertrag von Vasileos Lampropoulos läuft aus. Offen ist noch, ob der vom SC Freiburg ausgeliehene Kevin Schlotterbeck bleibt; das größte Fragezeichen aber betrifft Abwehrchef Ivan Ordets.

Der Ukrainer, im Sommer 2022 aufgrund einer FIFA-Sonderregelung von Dinamo Moskau gekommen, hat vollauf überzeugt. Verhandlungen über seinen Verbleib in Bochum laufen, aber natürlich stehen dem kantigen Verteidiger auch andere Türen offen. "Seiner Familie gefällt es in Bochum", so Marc Lettau, "wir sind in Gesprächen." Der Sportchef ist verhalten optimistisch, was diese Personalie betrifft.

Überdies ist klar, dass Kunde nach einem für beide Seiten unbefriedigenden Halbjahr zurück nach Griechenland geht, Silvere Ganvoula und Jacek Goralski haben keine Zukunft in Bochum. Trotz Vertrages bis 2024 soll auch Gerrit Holtmann gehen, der ein komplett enttäuschendes Jahr hinter sich hat.

Mit drei neuen Spielern ist der VfL für die anstehende Saison schon einig. Felix Passlack kommt von Borussia Dortmund, Innenverteidiger Noah Loosli von Grasshoppers Zürich, dazu Torhüter Niclas Thiede, der zuletzt beim SC Verl unter Vertrag stand.