Bochum mit viel VfB-Erfahrung in Stuttgart

Nach kurzer Zwangspause mischt Spielmacher Kevin Stöger wieder beim Bochumer Training mit. Am Samstag in Stuttgart dürfte der Mittelfeldmann wieder zur ersten Besetzung gehören.

In der holprigen ersten Saisonphase war Kevin Stöger quasi der einzige Bochumer, der auf Sicht Normalform erreichte. Der vom FSV Mainz an die Castroper Straße zurückgekehrte Mittelfeldspieler zeigte sich auf Anhieb als Verstärkung, laufstark und mit vielen Ideen im Mittelfeld.

Umso überraschender, dass Stöger nach der Beurlaubung von Thomas Reis zunächst außen vor war. In Leipzig wollte es der neue Trainer Thomas Letsch ohne Stöger versuchen, korrigierte seine Aufstellung dann aber in der Halbzeitpause und lobte hinterher, Stöger habe Struktur und Ideen ins Spiel gebracht.

Kurios sogar, dass der VfL Bochum seinen ersten und bisher einzigen Sieg der neuen Saison ohne Stöger einfuhr, am vorigen Samstag mit dem 3:0 gegen Eintracht Frankfurt, als der Österreicher wegen seiner COVID-19-Erkrankung pausieren musste.

Stöger und Förster kehren nach Stuttgart zurück

Am Mittwoch nahm der Bochumer Ideengeber das Training mit der Mannschaft wieder auf, es ist also sehr wahrscheinlich, dass er am Samstag wieder zur Startelf gehören wird. Ausgerechnet Stuttgart: Beim VfB spielte Stöger bereits in der Jugend, kam 2009 ins Nachwuchsleistungszentrum und spielte auch später noch für den VfB. Insgesamt sechs Jahre, allerdings nie in der Bundesliga.

Am Samstag dürfte er nicht der einzige Bochumer Mittelfeldspieler mit Stuttgarter Vergangenheit sein. Denn nach seiner Gala gegen Frankfurt wird gewiss auch Philipp Förster in der ersten Besetzung auftauchen, der im Sommer vom VfB nach Bochum wechselte. Mögliche Lösung: Anthony Losilla auf der Sechs, Stöger und Förster auf den Achter-Positionen.

Förster habe seinen Platz im Team nicht deshalb erhalten, weil Stöger ausfiel, versicherte Letsch am Samstag nach dem Sieg gegen Frankfurt. Gut möglich also, dass sich der VfL in Stuttgart in einer ganz neuen Mittelfeld-Besetzung vorstellt.

Heintz muss sich gedulden

Mehrere Optionen bieten sich dem Trainer auch in der Defensive, zum Beispiel bei der Besetzung der Viererkette. Da wartet zum Beispiel Dominique Heintz auf seinen nächsten Einsatz, nachdem der von Union Berlin ausgeliehene Innenverteidiger Ende August letztmals spielte und danach wegen Muskelbeschwerden aussetzen musste.

Aber es ist davon auszugehen, dass in Stuttgart die gleiche Viererkette beginnen wird wie gegen Frankfurt, also mit Danilo Soares und Cristian Gamboa auf den Außenpositionen, innen mit Ivan Ordets und Erhan Masovic, der sein kleines Tief überwunden zu haben scheint. Heintz wird sich wohl gedulden müssen.