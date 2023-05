Bochum-Legende Wosz: Warum Hertha keine Chance hat

Hertha-Trainer Pal Dardai ist ein alter Kumpel von Dariusz Wosz. Doch natürlich drückt Bochums langjähriger Spielmacher am Samstag dem VfL die Daumen.

Für Hertha BSC geht es am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Olympiastadion um alles, für Gegner VfL Bochum ist die Partie am 33. Spieltag ebenfalls existenziell wichtig. "Hertha muss aktiv werden und das Spiel machen. Das liegt dem VfL mit seiner Konterstärke und den schnellen Außenspielern", schätzt Wosz.

Der mittlerweile 53-Jährige spielte von 1992 bis 1998 in Bochum und kehrte nach seiner Zeit bei Hertha BSC (1998-2001) zum VfL zurück. Insgesamt absolvierte der Mittelfeldmann 431 Spiele in der 1. und 2. Liga (52 Tore), ist aktuell Leiter der VfL-Fußballschule und Bochum nach wie vor eng verbunden.

Wosz und Dardai spielten mit Hertha einst in der Königsklasse

Mit Pal Dardai spielte Wosz zusammen in großen Hertha-Zeiten sogar in der Champions League. "Als Pal dann wieder Hertha übernommen hat, dachte ich nur: Warum tut er sich das an? Aber er ist natürlich Herthaner durch und durch", sagte Wosz im Gespräch mit dem kicker.

Nach dem 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart schickte Wosz dem alten Kumpel noch eine Glückwunsch-Nachricht mit zwei Emojis: Rotweinglas und Zigarre. "Aber am Samstag", da ist Wosz sicher, "wird Hertha sicherlich nichts zu feiern haben. Insgesamt ist es schlimm, was aus Hertha geworden ist."

Ob er selbst im Stadion in Berlin dabei ist, lässt Wosz noch offen. Sein Sohn ist "glühender Bochum-Fan, aber am liebsten", so Wosz, "genieße ich solche Spiele in Ruhe und ohne den Trubel auf der Tribüne."

Mag sein, dass sie ganz gute Einzelspieler haben. Aber Fußball ist ein Mannschaftssport. Darius Wosz über Hertha BSC

Schon zu Saisonbeginn, nach den ersten vier, fünf Spielen, war für Wosz klar, dass Hertha ein "klarer Abschiedskandidat" ist. "Mag sein, dass sie ganz gute Einzelspieler haben. Aber Fußball ist ein Mannschaftssport - von Geschlossenheit ist da nichts zu erkennen."

Auch deshalb sieht er den VfL Bochum am Samstag klar im Vorteil. Teamgeist werde beim VfL eben nach wie vor großgeschrieben, Zusammenhalt, Leidenschaft. "Da hat Thomas Reis über Jahre tolle Arbeit geleistet, jetzt ist Thomas Letsch für mich der richtige Mann am richtigen Ort. Bochum wird drin bleiben", da legt sich Wosz fest, "womöglich sogar ohne den Umweg Relegation."