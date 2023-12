Bochum krönt Letschs Woche - RB fast bestraft - Gladbach feiert Ngoumou

Nach der Spielabsage in München gab es am Samstagnachmittag in der Bundesliga nur drei Spiele zu bestaunen - alle drei gingen an die Hausherren. Erleichterung herrschte besonders in Bochum vor, da der VfL als letzter der 18 Bundesligist erstmals vor eigenem Publikum jubeln durfte.

Drei Heimsiege: Bochum, Leipzig und Gladbach durften am Samstag feiern. imago images (2) / Getty Images