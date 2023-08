Bochum holt Wittek: Ein alter Bekannter als Lösung für die linke Seite

Spekulationen um diesen Namen machten schon länger die Runde, nun ist der Deal perfekt. Der VfL Bochum verstärkt sich mit Linksfüßer Maximilian Wittek von Vitesse Arnhem, der einen Vertrag bis 2026 unterschrieb.

Den gebürtigen Freisinger kennt Trainer Thomas Letsch schon aus der gemeinsamen Zeit bei Vitesse, und kurioserweise war im vorigen Jahr gleich nach dem Wechsel des Trainers von der Eredivisie nach Bochum gemunkelt worden, er würde wohl schnell Maximilian Wittek nachholen, der unter Letsch ein ganz besonderes Standing bei Vitesse hatte.

Mit dieser Verpflichtung schließt der VfL die Lücke auf der linken Seite, denn Wittek könnte den Part am Flügel in einem 3-5-2-System übernehmen, das der VfL für die neue Saison favorisiert.

"Die Bundesliga war immer ein Ziel von mir", sagt Wittek. "Es gab immer schon den Reiz, in meiner Heimat in der besten Liga zu spielen und mich dort zu zeigen." Vor seiner Zeit in den Niederlanden spielte Wittek drei Jahre lang für Greuther Fürth, aber eben nicht in der Bundesliga, sondern bisher 156-mal in der 2. Liga.

"Den VfL und das Stadion mit seiner intensiven Atmosphäre kenne ich ja schon aus meiner Zeit bei den Sechzigern und in Fürth", so der 27-Jährige. "Zudem freue ich mich aufs Wiedersehen mit Thomas Letsch und Matus Bero."

Maximilian Wittek erfüllt die Vorgaben als Schienenspieler punktgenau. Sportchef Patrick Fabian

Auch Mittelfeldmann Bero wechselte ja jüngst aus Arnheim nach Bochum. Beide kennen natürlich schon die Herangehensweise von Letsch, und auch Wittek dürfte kaum lange Zeit brauchen, um sich in der neuen Umgebung zurecht zu finden. Klar, dass er auch sogleich ein Kandidat für die Startelf beim Bundesliga-Auftakt am Samstag in Stuttgart ist.

"Maximilian Wittek erfüllt die Vorgaben als Schienenspieler punktgenau. Linksfuß, offensiv und defensiv einsetzbar, deutschsprachig. Dass er zudem schon international im Einsatz war, in der Liga wie im Europa-Cup, rundet das Bild ab", freut sich Sportchef Patrick Fabian. "Wir haben uns schon länger mit ihm beschäftigt, aber ein Transfer schien bis vor Kurzem finanziell nicht darstellbar zu sein. Umso mehr freuen wir uns, dass er nun vollzogen werden konnte." Über die Ablösesumme vereinbarten beide Seiten Stillschweigen.

Wittek wurde im Nachwuchsleistungszentrum des TSV 1860 München ausgebildet und feierte auch sein Debüt im deutschen Profi-Fußball bei den Löwen. Am kommenden Montag wird der 1,73 Meter große Linksfüßer 28 - dann hat er womöglich seine Premiere in der Bundesliga soeben hinter sich.

Bochums Personalplanungen sind mit diesen Transfer allerdings noch nicht abgeschlossen. Die Lücke auf der linken Seite ist mit dieser Verpflichtung geschlossen, möglicherweise holt der VfL aber noch zwei weitere Spieler. Gesucht wird ein zusätzlicher Innenverteidiger sowie ein wendiger Stürmer.