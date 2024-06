Bochum holt Drewes zurück - und sucht weiteren Torhüter

Patrick Drewes verlässt den Karlsruher SC schon wieder und kehrt nach drei Jahren zum VfL Bochum zurück. Doch in welcher Rolle?

Dass der Karlsruher SC die vergangene Zweitliga-Saison mit 55 Punkten auf dem fünften Platz beendete, lag auch an seinem starken Stammkeeper. Patrick Drewes lag mit seinem kicker-Notenschnitt von 2,86 im ligaweiten Torhüter-Ranking auf Rang vier - und wagt nun erstmals den Schritt in die Bundesliga.

Am Mittwoch vermeldete der VfL Bochum die Verpflichtung des 31-Jährigen, der einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 erhält und seinen neuen Arbeitgeber bereits bestens kennt: Zwischen 2019 und 2021 hatte Drewes beim VfL, damals noch zweitklassig, neun Pflichtspiele bestritten, ehe er zum SV Sandhausen und im vergangenen Sommer schließlich zum KSC weiterzog. Weil sein Kontrakt dort noch bis 2025 gültig war, wird eine Ablöse fällig.

Welche Rolle für Drewes bei den Bochumern vorgesehen ist, bleibt abzuwarten. Der Fast-Absteiger der Vorsaison hatte vor der Relegation Stammkeeper Manuel Riemann ausgebootet, außerdem beendeten Andreas Luthe und Michael Esser ihre Karrieren. Deswegen wird Drewes auch nicht der letzte Neuzugang zwischen den Pfosten bleiben.

Drewes hat performt

"Wir freuen uns sehr, dass Patrick Drewes zu uns kommt und damit zum VfL zurückkehrt", erklärte Sportdirektor Marc Lettau: "Er hat in den vergangenen Jahren auf sehr hohem Niveau in der 2. Bundesliga performt, gehört dort immer zu den Top-Torhütern. Mit ihm gewinnen wir einen erfahrenen Torwart hinzu, der den VfL und sein Umfeld noch gut kennt."

Für mich ist der Schritt von der 2. Bundesliga in die Bundesliga einer, über den ich mich sehr freue und auf den ich sehr gespannt bin. Patrick Drewes

Das sieht auch Drewes so: "Es ist schön, in die gewohnte Umgebung zurückzukehren und in viele vertraute Gesichter zu blicken. Für mich ist der Schritt von der 2. Bundesliga in die Bundesliga einer, über den ich mich sehr freue und auf den ich sehr gespannt bin."

Bislang kommt Drewes, der 1,94 Meter misst und 90 Kilogramm auf die Waage bringt, auf 102 Einsätze in der 2. und 47 in der 3. Liga. Jetzt will er sich erstmals auch in der Bundesliga beweisen.