Bochum gegen Wolfsburg: Ein Torfestival wäre eine Sensation

Zum Abschluss des 18. Bundesliga-Spieltags treffen am Sonntag der VfL Bochum und der VfL Wolfsburg aufeinander. Nicht nur Bochums Trainer und Sportchef haben eine Wolfsburger Vergangenheit.

Im August erlebte Thomas Reis sein erstes Bundesligaspiel, ausgerechnet in Wolfsburg. Dort hatte er zuvor von 2016-2019 die U 19 trainiert, ehe er im September 2019 Cheftrainer in Bochum wurde. Allerdings kam keiner seiner damaligen Schützlinge in der Hinrunde bei den Profis zum Einsatz.

Weitere Verbindungen zwischen den beiden Klubs: Bochums Geschäftsführer Sport Sebastian Schindzielorz bestritt zehn Bundesligaspiele für die Wölfe. Und Mittelfeldspieler Elvis Rexhbecaj, der sich als laufstarker Stratege seinen Platz im Bochumer Team erkämpfte, wechselte im August die Seiten; zuvor stand er beim VfL Wolfsburg unter Vertrag.

Im Hinspiel hatten sich die Wolfsburger knapp mit 1:0 durchgesetzt, und schon in den Anfangsminuten hatte die Partie eine Menge Spektakel geboten. Gleich bei einer der ersten Angriffsaktionen spielte Bochums Mittelfeldmann Robert Tesche auf der eigenen Torlinie den Ball mit der Hand; er flog folgerichtig vom Platz. Den anschließenden Elfmeter parierte Manuel Riemann in seinem ersten Bundesligaspiel gegen Wout Weghorst.

Klubs mit der schlechtesten Chancenverwertung

Ein Torfestival am Sonntagnachmittag beim Wiedersehen in Bochum wäre indes eine Riesen-Überraschung. Es treffen die beiden Klubs mit der schlechtesten Chancenverwertung aufeinander: Wolfsburg nutzt nur 19,5, Bochum 21,1 Prozent seiner Möglichkeiten.

Laufschwache Wölfe und Bochumer

Und beide Klubs eint auch eine ausgeprägte Laufschwäche. Wolfsburg ist sogar das schwächste Team der Liga mit 111,0 km pro Spiel, gefolgt von Leipzig (112,3) sowie dem VfL Bochum, der im Schnitt auf 112,4 km kommt.

Gleiche Punktzahl

Angesichts der finanziellen Möglichkeiten beider Klubs mutet es allerdings auch sehr bemerkenswert an, dass der Aufsteiger VfL Bochum in der Hinrunde die gleiche Punktzahl einfuhr wie die Niedersachsen. Beide Klubs kommen nach der Hinrunde auf 20 Punkte, Bochum rangiert wegen der etwas besseren Tordifferenz in der Tabelle sogar vor dem VfL Wolfsburg.