An diesem 13. Spieltag gehen die Gastgeber jedoch mit vier Ligaspielen ohne Niederlage im Rücken in die Partie - und dürfen sich über einen Rückkehrer freuen. Bero kehrt nach seinem Innenbandanriss im Knie, den er sich am 6. Spieltag zuzog, zurück und steht gleich in der Startelf. Er ersetzt Daschner als einzige Änderung im Vergleich zum 0:0 in Heidenheim.