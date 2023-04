Itos Kracher und ein Doppelschlag: Stuttgart holt Big-Points in Bochum

Der VfB Stuttgart hat wichtige drei Punkte im Abstiegskampf eingefahren. In Bochum setzten sich die Schwaben mit 3:2 durch und beendeten damit ihren Auswärtsfluch in der Bundesliga.

Mit diesem Kracher brachte Hiroki Ito den VfB in Bochum in Führung. IMAGO/Beautiful Sports

Sebastian Hoeneß ist mit einem Erfolg in seine Amtszeit beim VfB Stuttgart gestartet. In Nürnberg sicherten sich die Schwaben den Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale - und in Bochum nun den ersten Bundesliga-Auswärtssieg seit dem 11. Dezember 2021. Bereits gegen den Club setzte Hoeneß auf eine Dreierkette, diese schickte der Coach auch am Sonntagabend ins Rennen. Einzig Millot und Guirassy waren beim VfB neu in der Startelf, Haraguchi und Pfeiffer rotierten auf die Bank.

Viel Grund zu ändern hatte auch Bochums Trainer Thomas Letsch nicht, nach dem 1:1 gegen Eintracht Frankfurt - dem dritten Spiel ohne Niederlage - kehrte nur Danilo Soares nach Gelbsperre zurück und ersetzte links hinten Heintz.

Vor eigenem Publikum wirkte der VfL zunächst etwas präsenter, die ersten Zweikämpfe gingen an Bochum. Stuttgart verinnerlichte die robuste Gangart der Hausherren aber schnell und hielt den VfL somit weit vom eigenen Tor fern. Selbst kreierten die Schwaben aber ebenfalls nicht viel, erst nach zehn Minuten tauchte der VfB erstmals am Bochumer Strafraum auf - ohne gefährlich zu werden.

Führung aus dem Nichts

Anders in der 14. Minute: Danilo Soares klärte eine Flanke von Sosa unzureichend an die Strafraumgrenze, wo Ito direkt abzog und den Ball mit Hilfe der Unterkante der Latte ins Netz jagte - 1:0 für den VfB.

Die Führung kam aus dem Nichts, tat den Schwaben aber gut. Bochum wurde nun phasenweise in die eigene Hälfte gedrückt, den eigenen Sechzehner verteidigte der VfL aber meist konsequent. Auf der anderen Seite wurde Bredlow im gesamten ersten Durchgang, der von Zweikämpfen geprägt war, nur einmal geprüft - Asano köpfte nach einer Ecke zu zentral (28.).

Stuttgart vom Ausgleich nicht geschockt

Zur zweiten Hälfte brachte Letsch mit Förster für Osterhage einen Kreativspieler, Bochum war aber weiterhin harmlos. Stuttgart wurde in der Defensive kaum gefordert - und erhöhte nach einem Solo von Vagnoman beinahe auf 2:0 (51.). Frei vor Riemann schoss der Nationalspieler aber genau auf den Schlussmann, was sich kurz darauf rächen sollte. Millot zog Förster im Strafraum leicht an der Schulter, Frank Willenborg zeigte auf den Punkt - und Stöger verwandelte sicher (58.).

Geschockt waren die Gäste vom Ausgleich aber nicht, im Gegenteil: Nur wenige Sekunden später tauchte Guirassy nach einer Flanke von Sosa plötzlich frei vor Riemann auf und verwandelte aus kurzer Distanz (60.). Bochum war in dieser Szene überhaupt nicht auf der Höhe, so auch drei Minuten später: Riemann flog unter einer Hereingabe von Millot hindurch, wodurch Vagnoman zum Kopfball kam und diesen im rechten Eck unterbrachte (63.).

Hofmann macht es noch einmal spannend

Der Zwei-Tore-Vorsprung hielt bis in die Schlussphase, weil Bochum einfach zu wenig im letzten Drittel anbot. In Minute 85 kombinierten sich die Hausherren aber schön durch, nach einem Querpass von Förster drückte Hofmann den Ball über die Linie. So wurde es in den letzten Minuten noch einmal spannend, Stuttgart hielt dem Druck aber stand und brachte die Führung über die Zeit. Silas sorgte beinahe sogar noch für das 4:2 (90.).

Der VfB heimste Big-Points im Abstiegskampf ein und verließ Platz 18. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) empfängt Stuttgart Borussia Dortmund, während Bochum erst am Sonntag (17.30 Uhr) bei Union Berlin im Einsatz ist.