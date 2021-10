Torfestival im Test: Bochum und Nijmegen trennen sich mit 5:4

Der VfL Bochum hat bei seinem Testspiel am Donnerstagnachmittag die NEC Nijmegen aus den Niederlanden geschlagen. Das Team von Trainer Thoms Reis gewann die torreiche Partie schlussendlich verdient mit 5:4.

Ohne seine fünf Nationalspieler ging der VfL Bochum mit einem klar erkennbaren Matchplan in die erste Halbzeit: Bei Ballbesitz wollte man kontrolliert nach vorne spielen, wenn die NEC das Leder am Fuß hatte, sollte es mit aggressivem Mittelfeld- und Angriffspressing direkt erobert werden.

Vor allem das Mittelfeldpressing klappte in der Anfangsphase gut und führte zur ersten Chance durch Holtmann, der in der gegnerischen Hälfte den Ball eroberte und aus spitzem Winkel am holländischen Keeper Dieker scheiterte. Dies schien die NEC jedoch wachzurütteln, kurz darauf traf Gruth nach einer Ecke zum 0:1 aus Sicht der Bochumer in der 14. Minute. In der Folge war der VfL das etwas aktivere Team, konnten sich jedoch gegen tiefstehende Gäste keine zwingenden Torchancen erarbeiten.

Ein Ballgewinn nach Pressing im Mittelfeld führte in der 25. Minute dann doch zum verdienten Ausgleich durch Löwen. Nun ging es Schlag auf Schlag. Keine zwei Minuten später trafen die Niederländer zum 2:1, Ruiz Pedro nickte ein, nachdem der VfL eine Ecke schon wieder nicht konsequent verteidigte. Wiederrum eine Minute später konnte Bochum nach einem erneuten Ballgewinn im Mittelfeld den Spielstand in der 28. Minute durch Holtmann wieder egalisieren. So ging es mit 2:2 in die Pause, auch weil Decarli in der 44. Minute aus kurzer Distanz vergab.

Fünf Tore in der zweiten Halbzeit

Der VfL kam gut und als aktiveres Team aus der Pause, Nijmegen beschränkte sich aufs Verteidigen. Dementsprechend verdient war das 3:2 in der 61. Minute, ein strammer Schuss von Blum von der linken Strafraumkante schlug flach im langen Eck ein. Kurz darauf schnürte Löwen seinen Doppelpack, nach einem kurzen Solo schlenzte er das Leder in der 68. Minute aus 15 Metern in den rechten Winkel.

In der Folge konnte die NEC nach Chaos im Bochumer Strafraum in der 72. Minute durch Romeny auf 3:4 verkürzen. Die Bochumer Abwehr wurde im Anschluss immer löchriger. So kam es in der 82. Minute nach starkem Abschluss von van Rooij zum 4:4-Ausgleich. Den Schlusspunkt setzte in der 90. Minute der eingewechselte Chibsah, der nach Vorlage von Löwen im Fünfmeterraum zum 5:4 Endstand nur noch einschieben musste.

Auch wenn der Bochumer Sieg insgesamt in Ordnung geht, muss sich der VfL vorwerfen lassen, in der zweiten Hälfte einen Zwei-Tore Vorsprung unnötig verspielt und die Gäste so zurück ins Spiel gelassen zu haben. Für die Bochumer geht es nach der Länderspielpause am 15. Oktober (15.30 Uhr) in der Liga zum Kellerduell nach Fürth.