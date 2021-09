Bochum: Gegen Hertha nicht "voll draufbrettern"

Gegen Hertha BSC will der VfL Bochum am Sonntag ein "Zeichen setzen". Doch die "topbesetzten" Berliner dürfen nach dem Fehlstart nicht unterschätzt werden, macht Trainer Thomas Reis deutlich.

Ausgerechnet gegen seinen Stammverein Hertha steht Leihgabe Eduard Löwen vor seiner Startelfpremiere für den VfL Bochum. "Er ist auf jeden Fall einsatzfähig", sagte Reis am Freitag. An Motivation gegen die Ex-Kollegen dürfte es dem 24-Jährigen nach einem "verlorenen Jahr" in Berlin nicht mangeln. "Er wird uns noch sehr viel Freude bereiten", machte Reis deutlich und lobte seinen Schützling. "Eduard ist ein Standardspezialist, die haben wir zuletzt nicht so hinbekommen. Außerdem kann er den entscheidenden Pass spielen, hat einen guten Schuss."



Wie schon beim 2:0-Erfolg am 2. Spieltag gegen Mainz will der Aufsteiger seinen Heimvorteil nutzen und mit den 14.000 Zuschauern im Rücken entsprechend selbstbewusst auftreten. "Hinten reinstellen, das ist nichts für uns", betonte Reis. "Die Fans werden wieder absolut hinter uns stehen. Die Stimmung gegen Mainz hat sehr geholfen, das würde auch jetzt wieder helfen. Es liegt aber in erster Linie an uns, denn der Einsatz überträgt sich auf die Fans."



Blum vor der Rückkehr

Mit dabei sein könnte erstmals in der Bundesliga für den VfL auch Rechtsaußen Danny Blum, der nach langer Verletzungspause Chancen auf einen Kaderplatz hat, das Abschlusstraining am Samstag würde darüber entscheiden, berichtete Reis. Der japanische Nationalspieler Takuma Asano muss wegen muskulärer Probleme allerdings noch passen.



Zugleich warnte der Erfolgscoach vor den "topbesetzten" Berlinern. "Hertha konnte in der finalen Transferphase nochmal nachlegen. Der Auftakt war sicherlich nicht so wie gedacht, jetzt nach der Länderspielpause will man sicher einen Neustart hinlegen", so der 47-Jährige. "Das wollen wir verhindern. Wir sollten aber nicht zu euphorisch sein, vorne voll draufbrettern und dann Räume freigeben. Aber wir wollen das eine oder andere Zeichen setzen."