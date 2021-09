Mäßige Vorstellung im Test - Blum geht über die volle Distanz

Löchrige Defensive, kaum Torchancen, kein eigener Treffer: Aufsteiger VfL Bochum lieferte beim 0:2 im Test gegen Deventer eine äußerst dünne Vorstellung. Immerhin: Einige zuletzt fehlende Profis erhielten wichtige Spielpraxis.

Auf dem Bochumer Leichtathletikplatz waren beim Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten Go Ahead Eagles Deventer keine Zuschauer zugelassen, aber zwei prominente Beobachter sahen sich das Treiben dennoch an. Am Rande der Bande nahmen die VfL-Legenden Hermann Gerland und Ata Lameck die Bochumer Truppe unter die Lupe, die aber wenig mit dem Team gemeinsam haben dürfte, das am Sonntag in einer Woche an der Castroper Straße gegen Hertha BSC antritt.

Cheftrainer Thomas Reis sah beim 0:2 wenig Erbauliches auf dem Rasen, die Gesamtleistung war äußerst dürftig. Der Test aber diente vor allem dem Zweck, einigen Spielern Matchpraxis zu liefern, die zuletzt außen vor gewesen waren und nun Alternativen für das Spiel gegen Hertha darstellen dürften.

Spielpraxis für Tesche und Löwen

Dann wird Routinier Robert Tasche quasi seinen Saisonstart erleben und seinen angestammten Platz im defensiven Mittelfeld einnehmen. Zu Saisonbeginn hatte Tesche schon in den Anfangsminuten in Wolfsburg wegen absichtlichen Handspiels die Rote Karte gesehen und war für zwei Pflichtspiele gesperrt worden. Gegen Hertha, das liegt auf der Hand, wird er zur Bochumer Startelf gehören, ebenso gewiss auch Olympia-Teilnehmer Eduard Löwen, der gegen Deventer gleichfalls über die volle Distanz ging.

Wegen Verletzungen war Kostas Stafylidis in der Vorsaison nur auf wenig Matchpraxis gekommen; auch für ihn waren die 90 Minuten gegen die Niederländer sehr wichtig. Der Linksverteidiger gilt als harter Hund, der keinen Zweikampf scheut, manchmal allerdings auch seine konsequente Art auf dem Rasen überzieht. Dennoch kommt dem Griechen, ausgeliehen vom FC Augsburg, eine wichtige Rolle zu: Er soll Danilo Soares, zuvor auf der linken Abwehrseite konkurrenzlos, Druck machen.

Reis' Erkenntnis

Wichtige Erkenntnis für Reis: Danny Blum, der wegen hartnäckiger Wadenprobleme schon auf der Zielgeraden der Aufstiegssaison hatte pausieren müssen, hielt über die volle Distanz durch. Womöglich reicht es gegen Hertha schon zu ein paar Einsatzminuten; viel mehr dürfte noch nicht drin sein.

Nun bleibt abzuwarten, wie Blum diese Form der Belastung verkraftet. "Ich hab natürlich selbst gemerkt", so der Flügelstürmer, "dass noch eine Menge Arbeit vor mir liegt, bis ich wieder voll da bin."

Zumindest Tesche und Löwen dürften gegen die Berliner bereits in der Bochumer Startelf auftauchen; völlig ungewiss ist aber noch, wie die Innenverteidigung aussehen wird. Denn wegen muskulärer Probleme hatte Maxim Leitsch bei den jüngsten Trainingseinheiten wieder einmal gefehlt und stand auch für das Testspiel nicht zur Verfügung.

Fraglich, ob der Verteidiger, der vor zwei Wochen seinen Vertrag bis 2023 verlängert hatte, bis zum Hertha-Spiel schon wieder fit wird.