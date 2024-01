Sehenswerte Distanzschüsse in Bochum: Später Punkt für Werder

In einem umkämpften, fußballerisch aber lange Zeit nicht gerade glanzvollen Duell trennten sich Bochum und Bremen aufgrund zweier Distanzschüsse 1:1. Der VfL wartet damit seit 1998 auf einen Heimsieg gegen Werder, das wiederum in dieser Saison weiterhin auswärts sieglos ist.

Bochums Trainer Thomas Letsch hatte zum Jahresabschluss beim 0:4 gegen Leverkusen eine bittere Pille schlucken müssen. Zum Start ins neue Jahr vertraute der 55-Jährige trotzdem auf fast dieselbe Elf, lediglich Stöger spielte anstelle von Asano, der mit Japan beim Asien-Cup weilt.

Bremens Coach Ole Werner hielt sich mit personellen Rochaden ebenfalls vornehm zurück. Nur ein Wechsel war bei den Hanseaten im Vergleich zum 1:1 gegen RB Leipzig zu verzeichnen: Der genese Stark verdrängte Groß auf die Bank.

Intensives Spiel ohne große Höhepunkte

Es war das Duell des Tabellen-13. gegen den -14 - und das zeigte sich dann auch ein wenig auf dem Platz. Kämpferisch und läuferisch sah das schon ordentlich aus, was beide Teams zeigten, allerdings agierte man hüben wie drüben immer wieder etwas wild und hektisch im Spielaufbau.

Gepaart mit der Tatsache, dass sich die Spieler auf den Füßen standen, führte das dazu, dass in diesem umkämpften Spiel lange Zeit keine nennenswerten Abschlüsse geboten waren.

Dafür kochten zwischenzeitlich die Emotionen hoch. Stöger löste mit einer fiesen Grätsche gegen Borré eine Rudelbildung aus (23.) und fiel kurz darauf extrem theatralisch, nachdem ihm Bittencourt auf den Fuß gestiegen war (27.). Beide Szenen wurden vom VAR geprüft - und Schiedsrichter Tobias Stieler entschied sich jeweils für eine weiche Linie, beließ es im ersten Fall bei einer Gelben Karte und im zweiten bei einer Ermahnung.

In Hälfte zwei nimmt das Spiel Fahrt auf

Zwischenzeitlich ging es hoch her: Rudelbildung in Bochum. IMAGO/pepphoto

Eher durch Zufall bot sich Bero die wahrscheinlich beste Chance in Hälfte eins, der Slowake scheiterte allerdings aus spitzem Winkel an SVW-Schlussmann Zetterer (33.). Ansonsten sorgte die fehlende Durchschlagskraft auf beiden Seiten dafür, dass es folgerichtig torlos in die Pause ging.

Zu Beginn von Durchgang zwei sah man dann schwungvollere Bochumer, die über Antwi-Adjei (48.) und Paciencia (49.) erste Akzente setzten. Auf der anderen Seite aber wäre Stage beinahe der Treffer geglückt, der Däne wurde nach einer Ecke aber gerade noch geblockt (57.).

Zu diesem Zeitpunkt wäre eine Bremer Führung unverdient gewesen, denn Bochum war klar besser im Spiel - und belohnte sich schließlich in der 64. Minute: Stöger bewies ein gutes Auge für Osterhage, der etwas Platz hatte und diesen prompt nutzte, um sehenswert aus 20 Metern per "Sonntagsschuss" in den rechten Knick zu treffen.

Werner reagierte mit der Einwechslung von Kownacki und Schmid, die für Borré und Njinmah kamen (73.) - und Werder erhöhte in der Schlussphase den Druck, zeigte sich nun auch mal wieder verstärkt am gegnerischen Sechzehner und näherte sich über Weiser sogar dem Ausgleich an (76.).

Die Hanseaten erhöhten in der Schlussphase Druck und Risiko, was zu weiteren Chancen führte: Kownacki verzog aus spitzem Winkel (81.), auf der Gegenseite parierte Zetterer einen unglücklich von Friedl parierten Förster-Schuss stark (82.), ehe Kownacki nach Eckball knapp über das Tor köpfte (87.).

In der dritten Minute der Nachspielzeit war es dann Stark, der doch noch den vielumjubelten Ausgleich erzielte. Osterhage fälschte noch unglücklich ab und wurde damit ein wenig zum tragischen Bochumer an diesem Nachmittag

Am kommenden Wochenende hat der VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr) das nächste Heimspiel vor der Brust, dann gastiert der VfB Stuttgart im Vonovia-Ruhrstadion. Werder Bremen erwartet indes 24 Stunden danach das schwere Auswärtsspiel beim FC Bayern München.