Die Bayern ließen unter der Woche auf das klare 0:3 bei Leverkusen ein 0:1 in Rom folgen. "Das Schwierigste ist, Leichtigkeit zurückzubekommen", erklärte Tuchel. Zuletzt blieb seine Mannschaft zweimal hintereinander torlos. In der Bundesliga waren es zwei, der letzten fünf Partien ohne eigenes Tor (0:1 gegen Bremen, 0:3 gegen Leverkusen) - so viele, wie in den vorigen 153 Bundesliga-Spielen zusammen. Dennoch bleiben die Bayern die beste Offensive der Liga und der beste Zweite nach 21 Spieltagen.