Nach Rückstand: Bochum beschert Bayern die dritte Niederlage in Folge

Trotz früher Führung hat der FC Bayern auch beim VfL Bochum verloren. Nach einer längeren Unterbrechung drehte der VfL das Spiel und erhöhte im zweiten Durchgang sogar. Kanes Anschlusstreffer in Unterzahl sorgte noch einmal für Spannung, doch es blieb beim 3:2 für den VfL.

Nach den Niederlagen gegen Leverkusen in der Liga (0:3) und im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Lazio Rom (0:1) stand der FC Bayern beim VfL Bochum vor der Aufgabe, wieder in die Spur zu finden. "Das Schwierigste ist, Leichtigkeit zurückzubekommen, weil es ja auch kein Rezept gibt", hatte Thomas Tuchel vorab erklärt. Diese Leichtigkeit musste seine Mannschaft erstmals in dieser Bundesliga-Saison ohne Sané in der Startelf finden, der aufgrund von Schmerzen an der Patellasehne zunächst nur auf der Bank saß. Dort nahm auch Upamecano Platz, de Ligt uund Choupo-Moting begannen.

Tuchels Gegenüber Thomas Letsch hatte sich in seinen bisherigen Aufeinandertreffen mit den Bayern auswärts zweimal geschlagen geben müssen (0:3 im Rückspiel 2022/23, 0:7 im Hinspiel der laufenden Saison). Zuhause hatte der VfL vor Letschs erstem Heimspiel gegen den FCB allerdings siebenmal in Folge nicht verloren. Im Vergleich zum 1:1 in Frankfurt mussten Bero (Gelbsperre) und Osterhage (muskuläre Probleme) passen. Antwi-Adjei und Masovic, der als einer von fünf gelernten Innenverteidigern auflief, aber im defensiven Mittelfeld begann, rückten in die erste Elf.

Dennoch begannen die Bochumer im 1250. Bundesliga-Spiel der Vereinsgeschichte mutig - und kamen zu einer ersten guten Chance. Losilla köpfte nach einer Flanke von Stöger nur knapp drüber. Die Bayern brauchten zehn Minuten, fanden dann aber ins Spiel. Erst bediente Guerreiro Musiala im Strafraum, der an Riemann scheiterte (10.), dann rettete Ordets nach einem Eckball den Kopfball von de Ligt auf der Linie (14.).

Musiala trifft, Kane lässt das 2:0 liegen

Unmittelbar im Anschluss an die Ecke war es dann aber soweit. Musiala scheiterte zwar nach seinem Dribbling im ersten Anlauf noch an Riemanns Fußabwehr, der Ball sprang jedoch genau zu Goretzka, der den quirligen Youngster erneut im Strafraum fand. Sein zweiter Abschluss vom rechten Fünfereck schlug stramm im rechten oberen Eck ein (14.). Nur wenig später hätte gar das 2:0 fallen müssen, Kane entschied sich aber gegen den Querpass zum freistehenden Müller, schloss von der Strafraumkante ab und verfehlte (19.).

Ab der 21. Minute war die Partie für rund zwölf Minuten unterbrochen, da beide Fanlager aus Protest gegen den möglichen Einstieg eines Investors in die DFL Tennisbälle auf den Rasen warfen. Mazraoui verließ den Platz in dieser Zeit angeschlagen und wurde von Upamecano ersetzt.

Die Unterbrechung spielte den Gastgebern voll in die Karten, die anschließend wieder deutlich mutiger wurden und sich belohnten. Nach einem Ballverlust von Musiala konterte der VfL eiskalt: Asano bediente Losilla eigentlich etwas ungenau, der kochte Kimmich aber dennoch ab und fand den durchgestarteten Japaner erneut auf dem rechten Flügel, der trocken unten links verwandelte (38.).

Die Bayern wirkten schnell wieder verunsichert - und die Bochumer? Die machten einfach weiter! Erneut versuchte sich Asano aus halbrechter Position, wurde aber von Kim geblockt (43.). Bei der anschließenden Ecke vergaßen die Münchner dann aber Schlotterbeck am ersten Pfosten, der freistehend zum 2:1 einköpfte (44.). Auch in 14 Minuten Nachspielzeit gelang es den Gästen nicht mehr, wirklich gefährlich vor das Tor zu kommen, weshalb es mit der Bochumer Führung in die Kabinen ging.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Offensivspiel der Bayern zunächst zu unpräzise. Asano sorgte für den einzigen Aufreger, brauchte aber zu lange, wurde von Kim am Abschluss gehindert und hatte zuvor ohnehin im Abseits gestanden (46.). Anschließend sorgten fliegende Tennisbälle für die nächste Unterbrechung (56.).

Upamecano verschuldet erneut einen Elfmeter und fliegt

Die Bayern mussten offensiver werden - und Tuchel reagierte. Sané und Debütant Zaragoza ersetzten Kimmich und Choupo-Moting. Nur eine Minute nach seiner Hereinnahme wurde Sanés gefährlicher Volley von Bernardo gerade noch geblockt (64.), Zaragoza versuchte sich wenig später mit einem Schlenzer, den Riemann problemlos parieren konnte (65.).

Im Anschluss gelang es den Bochumern allerdings, den Ball mehr und mehr vom eigenen Tor wegzuhalten. Nach einer VfL-Ecke war es Upamecano, der Schlotterbeck mit dem Ellenbogen im Gesicht erwischte und - wie schon in Rom - einen Elfmeter verschuldete. Zusätzlich gab es für den Franzosen Gelb-Rot. Stöger trat an und nutzte die Chance - obwohl Neuer noch dran war - zum 3:1 (78.).

Kane macht es noch einmal spannend

Die Bayern brauchten nun also in Unterzahl schon zwei Treffer, um die dritte Pflichtspielniederlage in Folge abzuwenden. Tuchel brachte unter anderem Tel, der das Offensivspiel in der Schlussphase merklich belebte. Erst war es jedoch Sané, der aus kurzer Distanz an einem glänzend reagierenden Riemann scheiterte (86.). Nur eine Minute später wurde Tel im Strafraum zunächst geblockt, spitzelte die Kugel aber anschließend zum freistehenden Kane, der aus kurzer Distanz zum 2:3 einschob (87.).

So blieben den Bayern noch drei reguläre und acht Minuten Nachspielzeit, um doch noch zum Ausgleich zu kommen - doch Kane vergab die nächste Großchance. Nach einer Flanke von Tel köpfte der Stürmer aus kurzer Distanz zentral auf Riemann (90.+3). Auf der Gegenseite kratzte Neuer noch einmal einen abgefälschten Schuss von Kwarteng raus (90.+4). Weil für die Bayern im Anschluss auch erneut Kane an Schlotterbeck (90.+6) und Sané an Riemann (90.+7) scheiterten, blieb es beim 3:2 für den VfL.

Während sich die Bochumer damit bis auf Rang elf vorschieben, geht Bayern erstmals seit November und Dezember 2019 zweimal hintereinander in der Bundesliga leer aus und muss Leverkusen an der Spitze auf acht Punkte davonziehen lassen. Das letzte Mal, dass die Bayern in drei aufeinanderfolgenden Pflichtspielen verloren haben, liegt noch länger zurück: Zwischen dem 2. und 9. Mai 2015 gab es ein 0:2 in Leverkusen, ein 0:3 in der Champions League bei Barcelona und ein 0:1 zuhause gegen Augsburg.

Für den VfL Bochum geht es am kommenden Samstag um 15.30 Uhr in Gladbach weiter. Die Bayern haben etwas später RB Leipzig im Top-Spiel zu Gast (18.30 Uhr).