Bochum: Drei Marathon-Männer und Stögers Esprit

Mit dem ersten Heimsieg rückt der VfL Bochum auf Platz 12 vor. Eine ähnlich lange Serie wie aktuell gab es schon ewig nicht mehr.

Kein anderer Bundesligist musste so lange auf den ersten Dreier daheim warten wie der VfL Bochum. Der schlug dann aber auch richtig zu: Das hochverdiente 3:1 gegen den VfL Wolfsburg fuhren die Gastgeber mit einer leidenschaftlichen Vorstellung ein, ziemlich souverän und ungefährdet.

Damit kann sich die jüngste Bilanz noch mehr sehen lassen. Nach der Niederlage in Freiburg blieb der VfL in fünf Spielen ungeschlagen und sammelte neun Punkte, rückte nun auf Tabellenplatz 12 vor und geht aus einer sehr beachtlichen Position in den Endspurt des Jahres 2023.

Starkes Comeback von Bero

Zur Freude über den ersten Sieg an der Castroper Straße gesellte sich die Genugtuung über das starke Comeback von Matus Bero. Der Slowake, im Sommer von Vitesse Arnheim gekommen, musste wegen einer Knieverletzung zwei Monate lang pausieren, stand gegen Wolfsburg gleich wieder in der Startelf und spielte lange Zeit so, als sei er nie weg gewesen.

Der 28-Jährige, ballsicher und abgeklärt, gehört zu den Dauerläufern im Team, auch deshalb ist seine Rückkehr enorm wichtig für die Balance. Für 90 Minuten reichte es bei seinem ersten Auftritt nach der Zwangspause natürlich noch nicht, aber Bero überzeugte als sichere Anspielstation und mit gutem Blick für die Lücken, die es zu stopfen galt.

Letsch findet verheißungsvolle Mischung im Mittelfeld

Der nächste Dauerläufer im Zentrum also, und so hat Trainer Letsch eine verheißungsvolle Mischung im Mittelfeld beisammen. Denn insgesamt sind es drei Marathon-Männer: Bero, dazu Kapitän Anthony Losilla, der diesmal wieder auf über zwölf Kilometer kam, zudem Patrick Osterhage, der dem VfL-Capitano läuferisch kaum nachstand und überdies seinen ersten Bundesliga-Treffer erzielte.

Drei Dauerläufer, dazu der Esprit und die Ideen von Kevin Stöger, der im Grunde genommen, an allen gefährlichen Bochum Angriffen beteiligt ist, öfter mal die Position wechselt und sich auch weit zurück fallen lässt, um die Attacken in die gewünschten Bahnen zu leiten.

Eine gute Mischung hat Letsch offensichtlich auch für die Defensive gefunden, da stellt die mäßige Vorstellung beim 1:3 gegen Borussia Mönchengladbach Ende September einen Wendepunkt dar, findet Letsch. "Seitdem", so der Trainer, "sind wir insgesamt deutlich stabiler geworden."

Noch Schlotterbecks Gelbsperre: Umbau bei der TSG Hoffenheim

Am Freitagabend in Hoffenheim allerdings muss der Bochumer Trainer seine Defensive umbauen. In der Nachspielzeit gegen Wolfsburg sah Keven Schlotterbeck die fünfte Gelbe Karte. Der Abwehrchef muss also in Hoffenheim pausieren.

Ohne Schlotterbeck schickt sich der VfL Bochum an, beim spielerisch starken Tabellensechsten seine feine Serie fortzusetzen. Denn fünf Spiele ohne Niederlage, wie aktuell unter Thomas Letsch, gab es für Bochum zuletzt in der Saison 2009/10 unter Heiko Herrlich. Damals blieb der VfL sogar ab dem 17. Spieltag acht Partien in Serie ungeschlagen. Am Ende der Saison ging es aber dennoch runter in die 2. Liga.