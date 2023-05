Bochum, das 1:1 gegen den BVB und die Adeyemi-Szene: "Genervt ist das falsche Wort"

Es war der Aufreger des vergangenen Bundesliga-Wochenendes: Beim 1:1 zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund verwehrte Schiedsrichter Sascha Stegemann dem BVB einen Elfmeter und brachte ihn damit möglicherweise um die drei Punkte. Nun äußerte sich auch Bochums Trainer Thomas Letsch noch einmal zu der Szene.

Aufreger des Spiels: Nach einem Tackling von Danilo Soares (am Boden) kommt Karim Adeyemi zu Fall - Elfmeter gibt es allerdings nicht. picture alliance / SVEN SIMON

Sogar Jürgen Klopp hat Stellung bezogen. Dem kicker (Donnerstagsausgabe) offenbarte der frühere BVB-Trainer, dass er "die Welt nicht mehr" verstanden habe, weil Sascha Stegemann in der 65. Minute nicht auf den Elfmeterpunkt gedeutet hatte, obwohl Karim Adeyemi eindeutig gefoult worden war.

Hinterher räumte Stegemann offen ein, dass er "in diesem Moment die falsche Entscheidung getroffen" habe - nun äußerte sich auch Bochums Trainer Thomas Letsch noch einmal zu der Szene. Als der 54-Jährige bei einer Medienrunde an diesem Donnerstag gefragt wurde, ob er genervt sei, weil die Debatte rund um die Adeyemi-Szene den aufopferungsvollen Kampf seiner Mannschaft in den Hintergrund gedrängt habe, da entgegnete Letsch: "Genervt ist das falsche Wort." Aber, das räumte der VfL-Coach sehr wohl ein: "Durch diese strittige Situation wurde meiner Meinung nach relativ wenig über unsere Leistung und die Art und Weise gesprochen, wie wir uns diesen Punkt erkämpft haben."

Tatsächlich hatte der VfL großes Glück, dass Stegemann nach dem Einsteigen von Danilo Soares keinen Strafstoß verhängte - zur Wahrheit gehörte aber eben auch, dass sich Bochum nach Kräften gewehrt, 51 Prozent der Zweikämpfe gewonnen und über 117 Kilometer und damit drei mehr als der BVB zurückgelegt hatte.

Der Tabellen-16. hatte also einiges für das Unentschieden gegen den Titelanwärter aus Dortmund getan, das große Thema im Nachgang war aber die Strafraumszene in Minute 65. Wäre es da nicht eine Lösung, Trainer-Challenges einzuführen, um derlei Fehler künftig zu verhindern? "Es ist es wert, darüber nachzudenken", sagt Letsch, "aber der erste Gedanke, den ich damit verbinde, ist: Ich halte es für schwierig."