Bochum: Böse Aussetzer und ein groteskes Freistoßtor

In der Verfassung wie beim 0:3 in Bremen rutscht der VfL Bochum unaufhaltsam Richtung 2. Liga. Fünf von sieben Bundesligaspielen im Jahr 2023 gingen verloren.

Nach der dritten Niederlage in Folge wird der Druck in Bochum immer größer. IMAGO/Sven Simon

Eins liegt auf der Hand: In der Verfassung vom Samstag wird der VfL Bochum sich nach zwei Bundesligajahren im Sommer wieder Richtung 2. Liga verabschieden. "Es brauchte ja kein großes Kunstwerk von Werder, um uns zu schlagen", so Sportvorstand Patrick Fabian. "Mit einer Leistung wie heute wird es schwer, wir müssen schleunigst die Kurve kriegen."

Vorne blass, hinten anfällig

Eine Woche vor dem wegweisenden und immens wichtigen Derby gegen den FC Schalke am kommenden Samstag zeigte sich der VfL in Bremen jedenfalls in einer desolaten Verfassung. Keine einzige klare Möglichkeit spielte sich die Mannschaft heraus, ließ sich überdies am eigenen Strafraum düpieren und half bei den Gegentreffern kräftig mit.

Vor dem ersten Gegentor war zum Beispiel Jordi Osei-Tutu im Luftkampf völlig indisponiert, beim 0:2 hatte Niklas Schmidt vor Manuel Riemann völlig freie Auswahl. Grotesk aber die Situation vor dem dritten Gegentreffer durch einen Freistoß von Marvin Ducksch. Manuel Riemann jedenfalls postierte zwei Dreier-Mäuerchen vor sich im Strafraum, in der Mitte eine Lücke, damit der Torwart freie Sicht hat. Üblich ist es aber mittlerweile, dass in solchen Fällen ein Spieler hinter der Mauer liegt, um zu verhindern, dass der Ball durchrutscht, wenn die Spiele in der Mauer hochspringen. Das aber versäumten die Bochumer.

Drittes Gegentor "zieht uns natürlich den letzten Zahn"

So kam es, wie es kommen musste: Ducksch nutze die Chance, pfefferte den Ball flach in die Bochumer Maschen, eine Absicherung hinter der Dreier-Mauer war eben nicht vorhanden. "Manu möchte diese zweigeteilte Mauer haben, und wenn keiner hochspringt, dann fällt dieses Tor eben auch nicht", so Trainer Thomas Letsch. "Aber dieses 0:3 zieht uns natürlich den letzten Zahn."

In kurzer Zeit muss der Trainer seine Mannschaft wieder aufrichten zum Derby gegen das Team seines Vorgängers Thomas Reis. "Nach Punkten", so Sportchef Fabian, "sind ja die anderen Klubs um uns herum immer noch in Reichweite." Die Alarmzeichen allerdings sind nicht zu übersehen. Bochum gerät ins rutschen, erstmals gab es unter Letsch drei Niederlagen am Stück.

Bochum bleibt die Schießbude der Liga

Keine Mannschaft weist auch nur annähernd so viele Gegentore auf wie die Bochumer. 54 Einschläge gab es bisher, nächster in der Liste ist der FC Schalke mit 42 Gegentoren. Immer wieder sehr leichte Gegentreffer, das ist nicht neu. "Bremen hat uns mit ganz einfachen Mitteln geschlagen", so Fabian, der natürlich auch nicht gelten lassen wollte, das wichtige Spieler fehlten, zum Beispiel die kurzfristig erkrankten Ivan Ordets und Danilo Soares.

"Wir haben ja genug Leute auf dem Platz, die eigentlich fähig sein sollten, hier ein anderes Spiel abzuliefern", so Fabian. Allerdings: "Wir hatten kaum Intensität im Spiel, es fehlten auch die positiven Emotionen, die man braucht, und die wir unbedingt wieder zeigen müssen, um in der Bundesliga zu bestehen."

Für Bochum also ein komplett gebrauchter Tag mit Unzulänglichkeiten in allen Mannschaftsteilen. Diesmal war der VfL der ideale Aufbaugegner. Und steht damit im Derby gegen Schalke am kommenden Samstag mächtig unter Druck.