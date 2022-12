Bochum bindet Youngster Oermann langfristig

Tim Oermann bleibt Bochumer. Wie der VfL am Donnerstag mitteilte, unterschreibt das Eigengewächs einen Vertrag bis 2026.

Tim Oermann bindet sich bis 2026 an seinen Jugendklub. IMAGO/kolbert-press

Damit könnte sich die Zeit des gebürtigen Bochumers bei seinem Jugendklub auf insgesamt 14 Jahre ausdehnen. Bereits seit 2012 gehört Tim Oermann dem VfL an, durchlief dort alle Nachwuchsteams bis zur U 19. Im Sommer folgte der Sprung zu den Profis, für die er in der Hinrunde vier Bundesligaspiele absolvierte.

Große Zukunft beim VfL?

Für Patrick Fabian, Geschäftsführer Sport, ist er damit "ein weiteres gutes Beispiel für die Durchlässigkeit vom eigenen Nachwuchs hin zu den Profis." Dort soll der 19-Jährige, in dem Fabian "ein wichtiges Element für unsere zukünftigen Kader" sieht, nun "die nächsten Entwicklungsstufen" nehmen.

Für Defensivspezialist Oermann "ein Privileg: Ich bin froh, dass der VfL an mich geglaubt und mich gefördert hat." Entsprechend werde er alles tun, um am Erfolg des Teams mitzuwirken. Als Tabellenvorletzter der Bundesliga sind die Ansprüche dabei klar umrissen: "Der Klassenerhalt ist unser oberstes Ziel, dabei will ich mit hundertprozentigem Einsatz mithelfen."