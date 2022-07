Bochum bindet und befördert 'Snakez'

Nach den Abgängen von 'Kkoray', 'BeneCR7' und 'Godly10' gibt es beim VfL Bochum gute Nachrichten: Talent Laurin-Noah 'Snakez' Bartsch verlängert seinen Vertrag bis 2023.

Damit füllen die Bochumer eine der Lücken, die in den vergangenen Tagen durch die Trennungen von Benedikt 'BeneCR7' Bauer und Koray 'Kkoray' Kücükgünar entstanden waren. Denn Bartsch verlängert nicht nur sein Arbeitspapier, sondern wird auch zum fixen Bestandteil des Profikaders befördert.

Qualität in der eCL bewiesen

Verdient hat er sich diesen Schritt durch eine starke Spielzeit, in der es ihn als Nachrücker sogar bis in die Final-Runde der eChampions League gezogen hatte. "Als eTalentwerk-Spieler hat er international die eCL gerockt und seine enormen Fähigkeiten gezeigt", fasste Bochums eSport Leiter Michael Fischer die abgelaufene Saison Bartschs zusammen. 'Snakez' sei für ihn "ein Musterbeispiel dafür, wie wichtig die Nachwuchsarbeit im eFootball ist", der Aufstieg in den Profikader somit "die logische Konsequenz."

Wer sich in der kommenden Spielzeit gemeinsam mit Bartsch in der VBL beweisen wird, ist derzeit noch unklar. Ein erster Schritt der Neuaufstellung ist dem VfL durch die interne Lösung aber souverän geglückt.