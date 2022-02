Bochum bereits beim Warm-Up schläfrig - Polters Instinkt

Dass der VfL Bochum einen Zähler aus Berlin entführt, war nach der schwachen Leistung in Halbzeit eins nicht zu erwarten. Einmal mehr war jedoch auf Sebastian Polter Verlass, der der Bochumer Schläfrigkeit ein Ende setzte.

Beim VfL war der Wurm drin - und das bereits vor dem Anpfiff im Olympiastadion. "Es fing irgendwie schon beim Warm-Up an, da hat man gemerkt, dass wir nicht richtig da sind. Das hat man dann auch bis zur Halbzeit gemerkt", offenbarte Gerrit Holtmann am Mikrofon von "DAZN" den Grund für die ungewohnte Schläfrigkeit. Bochum wirkte im ersten Durchgang seltsam lethargisch und fand zu keinem Zeitpunkt zum sonst so aggressiven Spiel gegen den Ball.

"Wir waren einfach nicht gut genug und hatten keine Chance. Wir hatten vorne keinen Druck, Hertha hat so einfach durchspielen können", schloss sich Holtmann selbst in die Kritik mit ein. Der Rückstand nach 45 Minuten war daher folgerichtig, Holtmann & Co. mussten sich in der Kabine auch dementsprechend etwas anhören. "Es wurde etwas lauter", sagte Coach Thomas Reis, der "absolut nicht zufrieden und sauer" ob der fehlenden Leidenschaft bei seiner Mannschaft war.

Mit Polter wurde es besser

Die Unzufriedenheit wirkte sich auch aufs Personal aus, Patrick Osterhage und Sebastian Polter kamen zum zweiten Durchgang für Robert Tesche und Takuma Asano. "In der zweiten Halbzeit haben wir umgestellt, dann lief es besser", so Reis. In der Tat lief es besser, keine drei Minuten auf dem Feld sorgte Polter prompt für den Ausgleich - Bochums sechstes Jokertor in dieser Saison.

"Wir haben uns in der Trainingswoche vorgenommen, lange Bälle zu spielen, um in die Tiefe zu kommen. Für mich ist es dann Instinkt, ich habe in meiner Karriere das ein oder andere Tor schon so geschossen", analysierte Polter seinen Treffer, der nur durch eine äußerst unglückliche Abwehr von Sebastian Schwolow zustande kam.

Nicht schön, aber erfolgreich

Bochums bester Angreifer hatte seinen Stammplatz zuletzt an Neuzugang Jürgen Locadia verloren, in Reis‘ gewohntem 4-3-3-System war kein Platz für zwei Stoßstürmer. Im zweiten Durchgang harmonierten die beiden Angreifer aber gut - und das nicht nur beim Tor. "Polti ist sehr wichtig, auch wenn er reinkommt. Er hat direkt Dominanz ausgestrahlt, er war in jedem Zweikampf drin", lobte Holtmann seinen Mitspieler.

Durch den schnellen Ausgleich wurde die Partie deutlich ausgeglichener, wenngleich die Ansehnlichkeit der Partie etwas darunter litt. "Wir haben zwar nicht schön gespielt, aber in unserer Situation ist mir das relativ egal", so Reis, der ob der Leistungssteigerung am Ende auch von einem verdienten Punkt sprach. Polter schloss sich seinem Trainer an, einen Konkurrenten im Abstiegskampf auswärts auf Distanz zu halten sei laut dem zweitbesten deutschen Torschützen der Liga (7 Tore) "sehr ordentlich".

Am kommenden Spieltag trifft Bochum mit Serge Gnabry auf den besten deutschen Torschützen der Liga (10 Tore), der FC Bayern gastiert am Samstag (15.30 Uhr) im Ruhrstadion. Gegen den Rekordmeister sollte der VfL dann bereits beim Warm-Up voll bei der Sache sein.