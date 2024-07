Bochum bekommt Konkurrenz bei de Wit

Schon lange steht Dani de Wit auf der Liste des VfL Bochum, der im Werben um den 26 Jahre alten Niederländer nun aber offenbar Konkurrenz aus dem Ausland bekommt. Klubs aus der Serie A sollen am Achter interessiert sein, allen voran die US Lecce. Der Erstligist bewegt sich in anderen finanziellen Sphären als der VfL.