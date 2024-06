Bochum angelt sich Racing-Leistungsträger Sissoko

Der VfL Bochum hat Ibrahima Sissoko verpflichtet. Der großgewachsene Mittelfeldmann kommt ablösefrei aus Frankreich - und erhält einen mehrjährigen Vertrag.

Ibrahima Sissoko spielt in der kommenden Saison beim VfL Bochum in der Bundesliga - und hat einen Vertrag bis Juni 2027. IMAGO/PanoramiC

Die Verpflichtung von Ibrahima Sissoko gab der VfL Bochum am Montagabend bekannt. Der 1,93 Meter große defensive Mittelfeldspieler kommt ablösefrei von Racing Straßburg an die Castroper Straße, da sein Vertrag beim französischen Tabellen-13. der Vorsaison ausgelaufen ist. "Ich bin glücklich, in Bochum und beim VfL zu sein. Der Wechsel in die Bundesliga ist aufregend. Ich bin sehr neugierig auf die Fans, das Stadion und freue mich auf die neuen Eindrücke", wird der Nationalspieler Malis in einer Mitteilung des Revierklubs zitiert. Beim VfL erhält er einen Vertrag bis Juni 2027.

Sissoko gehörte im Elsass zu den Leistungsträgern und bestritt seit 2018 über 200 Pflichtspiele für Racing. 2019 gewann er mit Straßburg den französischen Ligapokal und kam in der Folgesaison in der Europa-League-Qualifikation zum Einsatz, in der sich Racing dann aber Eintracht Frankfurt geschlagen geben musste. Insgesamt betritt der 26-Jährige 179 Ligue-1-Spiele, hinzukommen 27 Zweitliga-Partien für Stade Brest. Der in Meaux vor den Toren Paris geborene Mittelfeldmann durchlief bis zur U 21 Frankreichs mehrere Junioren-Nationalmannschaften. Im vergangenen Oktober gab er dann sein A-Debüt für Mali.

Lücke im Mittelfeld geschlossen

"Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, Ibrahima Sissoko zu verpflichten. Zum einen zeigt es, dass unser Scouting in für den VfL neuen Märkten Früchte trägt und zum anderen, dass wir auch von der Konkurrenz umworbene Spieler vom VfL überzeugen können", sagt VfL-Sportdirektor Marc Lettau über den Neuzugang, der mehreren Medienberichten zufolge von Klubs in Deutschland und Frankreich umworben gewesen sein soll. "Obwohl er erst 26 Jahre alt ist, ist Ibrahima schon lange Leistungsträger in einer europäischen Top-5-Liga. Als solcher wird er auch uns in der kommenden Saison verstärken."

Beim VfL Bochum hatte sich nach dem Weggang von Patrick Osterhage zum SC Freiburg eine Lücke im zentralen Mittelfeld aufgetan. Diese hat der Bundesligist, der sich vor wenigen Wochen dramatisch in der Relegation gegen Fortuna Düsseldorf gerettet hat, nun mit Sissoko geschlossen.