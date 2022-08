Bochum als Absteiger Nummer 1? - Reis: "Danke dafür!"

Dass einmal mehr nur wenige Experten seinem VfL Bochum den Klassenerhalt zutrauen, kann Cheftrainer Thomas Reis wenig beeindrucken. Durch diese Einschätzung, findet er, wird sogar Druck von seiner Mannschaft genommen.

Thomas Reis selbst geht in sein zweites Bundesligajahr als Trainer, als Spieler war er natürlich jahrelang in der höchsten deutschen Klasse zu Hause. Dass sein Team zu den großen Außenseitern gehört, kennt er aus dem Vorjahr, "da", so Reis, "waren wir für viele Absteiger Nummer 2", hinter der SpVgg Greuther Fürth. "Jetzt sind wir Abstiegskandidat Nummer 1? Das sehe ich positiv: Damit wird ja viel Druck von uns genommen, danke dafür."

Platz 13 und die erreichten 42 Punkte aus der vorigen Saison als Maßstab zu nehmen, ist gewiss nicht realistisch. Bochums Ziel bleibt der Klassenerhalt, ganz egal, wie dünn der Abstand zu Platz 16 am Ende auch ausfällt.

Gerade in der Defensive gibt es zum Start noch einige Fragezeichen, nicht zuletzt, weil die Abgänge von Maxim Leitsch und Armel Bella Kotchap Lücken gerissen haben. Zudem fehlt ja auf unbestimmte Zeit auch Danilo Soares, in der vorigen Saison ein zuverlässiger linker Verteidiger.

Neuland 1. Liga: Ungewissheit bei Ordets und Hofmann

Und es bleibt ein bisschen Ungewissheit, wie sich Bundesliga-Neulinge wie Verteidiger Ivan Ordets und Stürmer Philipp Hofmann in der höchsten deutschen Klasse bewähren. Beide bringen zwar eine gewisse Erfahrung auf hohem Niveau mit, müssen sich aber erst in der neuen Spielklasse einrichten.

Der Ukrainer Ordets hat in der Vorbereitung und in den Testspielen seine Klasse trotz fehlender Wettkampfpraxis schon nachgewiesen, bei Hofmann wechselten sich Licht und Schatten ab. Immerhin traf der Mittelstürmer beim locker herausgeschossenen 3:0 im DFB-Pokal bei Viktoria Berlin am vorigen Samstag.

Stafylidis ersetzt Soares - "Enges Duell" zwischen Lampropoulos und Masovic

Zur Aufstellung: Den durch den Ausfall von Danilo Soares vakanten Platz links in der Viererkette wird Kostas Stafylidis einnehmen, der wegen Muskelproblemen im Pokalspiel noch gefehlt hatte. Ordets ist in der Innenverteidigung gesetzt, sein Nebenmann ist entweder Vasilios Lampropoulos oder Erhan Masovic; beide zeigten allerdings in der Vorbereitung ungewohnte Schwächen. "Das", räumt Reis ein, "ist in der Tat ein enges Duell."

Egal, ob das Budget groß oder klein ist, der Gegner darf jedenfalls keinen Spaß haben, gegen uns Fußball zu spielen. Thomas Reis

In der Innenverteidigung auf der anderen Seite wird wohl ein Spieler aus dem Bochumer Talentwerk auftauchen, Maxim Leitsch, in der Rückrunde eine wichtige Stütze der Bochumer Hintermannschaft. "Da hat der FSV Mainz einen Spieler dazu bekommen, der es bei uns nicht so ganz schlecht gemacht hat", so Reis. "Für ihn wird es in Bochum natürlich eine ganz besondere Situation, er wird vermutlich ziemlich angespannt sein."

Ganz egal, wer auf der Gegenseite steht, unerheblich, wie hoch der finanzielle Spielraum ist: Reis fordert intensive Arbeit am "dritten Wunder", wie er den erneuten Klassenerhalt bezeichnet. Seine Prämisse: "Egal, ob das Budget groß oder klein ist, der Gegner darf jedenfalls keinen Spaß haben, gegen uns Fußball zu spielen."