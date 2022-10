Bochum absolviert Winter-Trainingslager in Andalusien

Die Spieler des VfL Bochum werden sich während der mehr als zweimonatigen Pflichtspiel-Pause weitestgehend im Kreise der Mannschaft auf die Rückrunde vorbereiten. Nicht nur auf dem heimischen Gelände wird trainiert, auch eine Auslandsreise steht an.

Am 12. November gastieren die Bochumer in der Bundesliga beim FC Augsburg, drei Tage später steht dann noch einmal eine gemeinsame Trainingseinheit an, ehe ab dem 16. November die erste von zwei Winterpausen ansteht - bis zum 27. November genießen die VfL-Profis ein paar freie Tage.

Danach steht eine gute dreieinhalbwöchige Trainingsperiode an, während der der Bundesligist auch ein Testspiel gegen Zweitligist Karlsruhe (10.12., 13 Uhr) bestreitet.

Nach einer erneuten Pause, die sich über Weihnachten und Neujahr erstreckt, versammelt Trainer Thomas Letsch seine Schützlinge für vier Tage in Bochum, ehe es am 7. Januar ins spanische Jerez de la Frontera geht. Für den Aufenthalt in Andalusien sind zwei weitere Testspiele geplant, nach einer Woche Vorbereitung auf den Bundesliga-Wiederauftakt geht es zurück in die Heimat, wo am 21.01. (15.30 Uhr) die Partie gegen Hertha BSC wartet.