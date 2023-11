Bocholt verteidigt Rang 1 - WSV jubelt im alten Wohnzimmer - Düren blamiert sich

Zwei Spitzenspiele standen am Samstag im Fokus. Einerseits verteidigte der 1. FC Bocholt mit einem 3:0 gegen Titelaspirant Aachen die Tabellenspitze, des Weiteren glückte für den Wuppertaler SV die Rückkehr ins Stadion am Zoo. Der 1. FC Düren hingegen blamierte sich beim Schlusslicht. Zum Auftakt des 14. Spieltages in der Regionalliga West hatte die SSVg Velbert einen Punkt in Wegberg-Beeck geholt.

Wuppertal schlägt Fortuna Köln im alten Wohnzimmer

Die Heimpremiere des Wuppertaler SV im frisch umgebauten Stadion am Zoo ist geglückt. Im Topspiel setzte sich der WSV vor der Traumkulisse von über 8.000 Zuschauern gegen Fortuna Köln durch und zog in der Tabelle damit an den Kölnern vorbei.

Bocholt bleibt an der Spitze

Das Maß der Dinge in der Regionalliga West bleibt aber weiterhin der 1. FC Bocholt. Am Samstagnachmittag setzte sich der Hirsch-Trupp im Duell der formstärksten Teams der Liga überraschend deutlich mit 3:0 durch gegen Alemannia Aachen durch und behauptet sich auf dem Platz an der Sonne. Die Anfangsminuten gehörten der Alemannia, die im letzten Drittel aber zumeist die Präzision vermissen ließ. Ganz anders die Hausherren, die in der 26. Minute den ersten Treffer der Partie erzielten. Der 1. FCB drang bis zur Grundlinie durch, legte in den Rückraum, wo Beckert das Leder sehenswert per Volley im rechten Toreck versenkte. Das Tor gab den Hausherren in der Folge Rückenwind, wodurch sich auch die Spielanteile immer mehr zugunsten des Primus entwickelten. Eine Einwurfvariante ergab kurz vor der Pause die beste Gelegenheit für die Alemannia. Hanraths kam aus rund zwölf Metern frei zum Abschluss, fand aber keinen Weg an Fox vorbei. Nach der Pause nahmen mehrere Unterbrechungen der Partie zunächst den Wind aus den Segeln, ehe Bocholt in der 78. Minute zum Knockout ausholte. Nach einer eigenen Ecke lief Aachen völlig unnötig in einen Konter. Lorch bediente Fakhro, der mühelos zum 2:0 einschob. Aachen war mit dem zweiten Treffer endgültig der Stecker gezogen worden, Bocholt hingegen legte in der Nachspielzeit sogar noch den dritten Treffer nach. Fejzullahu verwandelte einen Strafstoß zum 3:0-Endstand.

Ahlen schockt Düren

Der 1. FC Düren kassierte am Samstagnachmittag die zweite Niederlage in Folge. Während das 0:1 gegen Fortuna Köln aus der Vorwoche noch ein verzeihlicher Fehltritt gewesen war, leistete sich der 1. FCD beim Schlusslicht RW Ahlen nun einen doch etwas überraschenden Patzer und rutscht dadurch in der Tabelle auf Rang 5 ab. Der klare Favorit startete dabei eigentlich ganz gut in die Partie. Eine tolle Flanke auf den Kopf von Schlösser brachte Düren früh auf Kurs. In der Folge bot sich den Hausherren die Chance, noch vor der Pause den Sack zuzubinden. Die Qualität im Abschluss und Schlussmann Luis Ackermann verhinderten jedoch Schlimmeres. Nach der Pause drehte sich dann der Wind an der Dürener Westkampfbahn. Plötzlich wagte sich auch das Schlusslicht vermehrt aus der Deckung und setzte die ersten Nadelstiche nach vorne. Ein solcher, gepaart mit freundlicher Unterstützung von FCD-Keeper Theißen, der einen wuchtigen Abschluss aus über 30 Metern nur nach vorne abprallen ließ, führte schließlich zum Ausgleich in der 51. Minute. Uzun hatte folglich keine große Mühe, den Ball über die Linie zu drücken. Und es wurde noch schlimmer für die Gastgeber. In der 66. Minute packte nämlich Tankulic einen weiteren 30-Meter-Hammer aus. Diesmal blieb Theißen ohne jegliche Abwehrchance. Düren wirkte seit dem Seitenwechsel völlig von der Rolle und offenbarte auch in der Folge besorgniserregende Lücken in der Defensive. Ahlen nutzte diese eiskalt aus und machte in der 80. Minute in Person von Koruk den Deckel drauf.

Düsseldorf zähmt Jungfohlen

Einen völlig gebrauchten Nachmittag erwischte derweil die Bundesliga-Reserve von Borussia Mönchengladbach. Gegen Fortuna Düsseldorf II ging die Mannschaft nach einer ganz schwachen ersten Hälfte verdientermaßen mit 1:3 baden. Die Partie war dabei schon zur Pause entschieden. Manu (14./36.) und Bird (25.) hatten Düsseldorf früh auf die Siegerstraße gebracht. Zwar bekam Gladbach nach der Pause die Lücken in der Rückwärtsbewegung geschlossen, für mehr als den 1:3-Anschlusstreffer durch Fukuda in der 87. Minute sollte es allerdings nicht mehr reichen.

Tokus SVR-Debüt geht in die Hose

Noch dicker kam es am Samstag nur für den SV Rödinghausen. Beim Debüt vom unter der Woche frisch installierten Cheftrainer Farat Toku kam der SVR gegen Rot-Weiß Oberhausen mit 0:4 unter die Räder. Rödinghausen startete eigentlich gut in die Partie, sichtlich gewillt, dem neuen Cheftrainer ein Willkommensgeschenk zu bereiten. Mit fortlaufender Spieldauer fand der Favorit jedoch immer besser in die Partie und ging quasi mit dem Pausenpfiff in Führung. Montag bekam auf der rechten Seite zu viel Platz und bediente Stoppelkamp, der im Rückraum vollendete (44.). Unmittelbar nach Wiederanpfiff stand es dann schon 0:2. Schuster vertändelte den Ball im Aufbau leichtfertig an Holthaus, der Kreyer im Sechzehner anspielte. Der erfahrene Stürmer zögerte nicht und ließ Harsman keine Chance (47.). Immerhin die Moral konnte man dem SVR an diesem Nachmittag über weite Strecken nicht absprechen, bemühten sich die Gastgeber auch nach dem zweiten Treffer um eine schnelle Antwort. Die wäre im direkten Gegenzug auch beinahe gelungen, stattdessen schlug es wenig später zum dritten Mal im eigenen Kasten ein. Eine Flanke von Niemeyer wurde immer länger und senkte sich letztlich über Harsman ins lange Eck (63.) - ein kurioser Treffer. Der vierte und sogleich letzte des Nachmittags fiel in der 65. Minute, als Stoppelkamp aus halblinker Position den Doppelpack schnürte.

Gütersloh jubelt in der Nachspielzeit

Im Kampf um den Klassenerhalt hat sich der FC Gütersloh derweil enorm wichtige drei Punkte sichern können. Gegen den FC Schalke 04 II bewies der Aufsteiger den längeren Atem und setzte sich am Ende knapp mit 3:2 durch. Die Partie begann temporeich. Auf eine erste Annäherung von Königsblau antwortete der FCG mit dem Führungstreffer. Rolf nutzte eine Unaufmerksamkeit in der S04-Defensive aus und jagte den Ball mit Mühe unter die Latte (6.). Die Zweitliga-Reserve erhöhte folglich das Tempo und kam in der 33. Minute durch Lasogga zum nicht unverdienten Ausgleich. In Hälfte zwei kam Gütersloh mit viel Schwung aus der Kabine und setzte Schalke unter Druck. Entgegen des Spielverlaufs stellten aber zunächst die Hausherren durch Müller auf 2:1 (58.)Die Antwort des FCG ließ nicht lange auf sich warten. In der 64. Minute gab S04-Keeper Treichel im Liegen unfreiwillig den Ball aus der Hand, Esko bedankte sich und glich aus. In den Schlussminuten deutete eigentlich nicht mehr allzu viel auf einen Lucky-Punch hin. Wenn er aber fallen sollte, dann für den in dieser Phase aktiveren FCG. Und so kam es schließlich auch: In der dritten Minute der Nachspielzeit schraubte sich Illig bei einem Eckball in die Luft und nickte zum 3:2-Siegtreffer ein.

Paderborn II und Wiedenbrück teilen die Punkte

Keinen Sieger gab es derweil im Aufeinandertreffen zwischen dem SC Paderborn II und dem SC Wiedenbrück. In einer ausgeglichenen Partie, in der beide Mannschaften stärkere und schwächere Phasen hatten, trennten sich beide Teams am Ende leistungsgerecht mit 2:2. Paderborn erwischte einen Traumstart und ging in der 9. Minute in Führung. Brackelmann stellte nach einem Eckball auf 1:0. Nach dem Ausgleichstreffer in der 26. Minute durch Karahan nahm sich die Partie eine längere Auszeit, ohne nennenswerte Szenen. Erst in der absoluten Schlussphase wurde es wieder spannend. In der 88. Minute erzielte Ansah durch einen Foulelfmeter für viele den vermeintlichen Siegtreffer. Tief in der Nachspielzeit bekam allerdings auch der SCW einen Handelfmeter zugesprochen. Knadji verzögerte seinen Anlauf am Rande des Erlaubten und erzielte den 2:2-Endstand.

Köln II neuer Top-Verfolger

Der SV Lippstadt blieb zum vierten Mal in Folge sieglos. Gegen die Bundesliga-Reserve des 1. FC Köln setzte es eine 0:2-Pleite. Köln machte an diesem Nachmittag zwar auch nicht sein bestes Spiel, zeigte sich in den entscheidenden Situationen aber schlicht und ergreifend abgezockter als die Gäste. So öffnete der Treffer von Dietz in der 27. Minute die Tür, Diehl sorgte in der 71. Minute schließlich für die Vorentscheidung. Die Jung-Geißböcke klettern nach dem vierten Sieg im fünften Spiel auf Rang zwei.

Achtungserfolg für Velbert

Der FC Wegberg-Beeck und die SSVg Velbert sind zwar beides Aufsteiger, doch am Freitag ging der heimstarke FC als Favorit in die Begegnung, da zudem die SSVg ihre vier vorangegangenen Ligaspiele verloren hatte. Doch es waren die Gäste, die besser in die Partie fanden und sich auch dank energischem Pressing bis zur Pause ein kleines Chancenplus erspielten. Doch das Dargebotene blieb über die kompletten ersten 45 Minuten spielerisch äußerst überschaubar, sodass das 0:0 zur Halbzeit fast schon logisch war. Der zweite Abschnitt begann interessanter: Eine Ecke von Braun verlängerte Hasani in der 49. Minute auf Ohno, der den Ball zur Führung für Wegberg-Beeck über die Linie drückte. Doch danach regierte wieder Kampf, die spielerische Note blieb erneut auf der Strecke. Erst in der 71. Minute wurde es wieder heiß: Velberts Diallo tankte sich energisch auf links durch, Schiebener grätschte in die Hereingabe, doch statt ins leere Tor bugsierte er die Kugel links vorbei. Sieben Minuten später nahm Pazurek am FC-Fünfer sträflich frei den Ball mit der Brust an, doch hämmerte seinen Volley in die Wolken. Einer der beiden Szenen hätte eigentlich zum Ausgleich führen müssen. In der 81. Minute trat Pazurek zum Freistoß an. Hühne nahm in der im Strafraum postierten Mauer nach Ansicht von Schiedsrichter Dominic Stock die Hand zur Hilfe, es gab Elfmeter. Pazurek trat an und platzierte seinen wuchtigen Linksschuss unhaltbar im Eck. Das Momentum war nun auf Seiten der Gäste, doch als Touray in der Nachspielzeit frei vor Torwart Meyer drüber zielte, war klar, dass Velbert an diesem Abend der ganz große Wurf verwehrt bleiben sollte. Endstand somit 1:1.