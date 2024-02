Bocholt und Aachen gleichauf - Kantersiege für Wuppertal und Düsseldorf II

Heiße Phase in der Regionalliga West: Tabellenführer Alemannia Aachen konnte Rot-Weiß Oberhausen distanzieren, der zuletzt verdrängte 1. FC Bocholt bleibt der Alemannia aber punktgleich auf den Fersen. Von den Verfolgern strauchelte Fortuna Köln erneut, der Wuppertaler SV gewann klar. Der deutlichste Tagessieg aber gelang der Düsseldorfer Reserve.

Durch zwei späte Treffer konnte der 1. FC Bocholt am Samstag beim FC Wegberg-Beeck den Negativtrend stoppen und bleibt punktgleich mit der Alemannia an der Spitze. Auf anspruchsvollem Rasen hatte der Gast durchaus Probleme, die beste Chance verpasste Malek Fakhro bei einem versuchten Heber. Die abstiegsbedrohte Heimelf setzte auf Konterspiel, hatte durch Hasani, der allerdings noch geblockt wurde, ebenso eine Gelegenheit zur Führung. Nach Wiederanpfiff intensivierte Bocholt mehr und mehr die Bemühungen, schließlich war es ein Foulelfmeter von Fakhro, der zum 1:0 herhalten musste (77.). In einer intensiv geführten Restspielzeit unterlief Keeper Ron Meyer nach einem Pfostenschuss von Raphael Assibey-Mensah noch ein unglückliches Eigentor zur 2:0-Entscheidung für die Gäste (87.).

Zumindest einen Zähler im Abstiegskampf nahm Rot Weiss Ahlen am Samstag aus Paderborn mit. Dabei lagen die Gäste nach Treffern von Robin Friedrich (14.) und Moritz Flotho (69.) 20 Minuten vor dem Ende noch mit 0:2 zurück, dann aber sorgte der Anschluss von Celal Aydogan (71.) und ein spätes Strafstoßtor von Luka Tankulic (90.+3) doch noch für einen Ahlener Punktgewinn.

Fortuna Köln muss im Titelrennen die nächste herbe Enttäuschung hinnehmen. Beim SC Wiedenbrück unterlagen die Südstädter mit 1:3. Nach zehn Minuten gab es bereits zwei Treffer zu sehen: Die Gäste führten nach vier Minuten noch durch einen direkten Freistoß von Kevin Rodrigues-Pires mit 1:0; doch die Heimelf hatte durch Kaptan, der bei einem Freistoß bedient wurde, das schnelle 1:1 parat (10.). Bis zur Pause hatten die Kölner spielerische Vorteile, ohne aber für große Gefahr zu sorgen. Nach Wiederanpiff stand die Heimelf weiterhin defensiv stabil, als dann Jan-Lukas Liehr bei einem Abpraller bereitstand und das 2:1 einnickte (60.), hatte der SCW die Partie gedreht. Phillip Aboagye sorgte eine Viertelstunde vor Ende mit einem Foulelfmeter zum 3:1 für die Entscheidung, verpasste wenig später bei einem Konter noch einen weiteren Treffer.

Eine 0:5-Abreibung kassierte am Samstag Schlusslicht SSVg Velbert auf eigenem Platz gegen die U 23 von Fortuna Düsseldorf. Mit der ersten Chance der Partie gingen die Gäste dabei in Führung, als bei einer Hereingabe am zweiten Pfosten Kevin Brechmann lauerte und auf 1:0 stellte (8.). Ähnlich fiel auch das 2:0 der Gäste, bei dem Davino Knappe parat stand (24.). Velbert, eigentlich engagiert gestartet, schien nun schon geschlagen, auch wenn bis zur Pause keine weiteren Treffer fielen. Das änderte sich aber nach dem Seitenwechsel: Erst sorgte da Ephraim Kalonji nach einer Brechmann-Flanke per Kopf für das 3:0 (51.), dann legte Deniz Bindemann nach einem Fehler von Velbert-Keeper Marcel Lenz das 4:0 nach (55.). Und erneut nur wenige Zeigerumdrehungen später nickte Kilian Skoli nach einer Freistoß-Hereingabe von Kalonji zum 5:0 ein (62.). In Folge zeigte sich Düsseldorf gnädig mit der indisponierten Heimelf, es blieb bei diesem Endergebnis.

Der FC Gütersloh hat sich nach schwachem Jahresstart wieder gefangen und beim SV Lippstadt den zweiten Sieg in Serie eingefahren: Der FCG führte dabei schon früh durch einen Treffer von Kevin Freiberger mit 1:0, der nach Flanke von Lennard Rolf zur Stelle war (11.). Doch die Heimelf kam Mitte des Durchgangs zurück, als nach einem Konter Joep Munsters das 1:1 besorgte (28.). Probst verpasste zur Pause die erneute Führung der Gäste. Doch kurz nach Wiederanpfiff fiel der entscheidende Treffer des Tages: Eine Ecke von Allan Dantas lenkte Max Fischer zum 2:1 für Gütersloh ins eigene Tor (52.). Lippstadt wurde in Folge zwar aktiver, aber der FCG stand weitgehend sicher. Glück hatte der Aufsteiger dann, als die Heimelf zehn Minuten vor dem Ende einen Strafstoß über das Tor setzte. In der Nachspielzeit sah Lippstadt nach einem rüdem Einsteigen noch die Ampelkarte.

Mit einem verdienten 3:1-Erfolg über Rot-Weiß Oberhausen behauptete Alemannia Aachen die Tabellenführung. Die Alemannia führte dabei zur Pause schon durch Tore von Nils Winter (7.) und Anton Heinz (39.). Nach Wiederanpfiff sorgte erneut Heinz dafür, dass die Hoffnungen der Gäste schon im Keim erstickt wurden (47.). Der Ehrentreffer durch Christian März fiel erst kurz vor Ende (86.).

Im Duell der Reserven setzte sich der FC Schalke 04 mit 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach durch. Von Beginn an war die Heimelf das aktivere Team, ging vor der Pause so auch verdient in Führung: Emmanuel Gyamfi bekam einen zweiten Ball auf den Fuß und setzte das 1:0 in den Winkel (41.). Die Gladbacher kamen zwar durchaus offensiv aus der Kabine, dann aber übernahm wieder Schalke und legte nach: Nach einer gelungenen Kombination war es schließlich Marouane Balouk, der aus dem Strafraum heraus das 2:0 einlochte (65.). Nelson Amadin verpasste bei einem Lattentreffer ein höheres Resultat, so oder so ein völlig verdienter Erfolg der Zweitliga-Reserve.

Einen klaren 4:0-Erfolg feierte der Wuppertaler SV am Samstag beim SV Rödinghausen und bleibt damit in der Verlosung um Titel und Aufstieg. Wieder war es dabei Kevin Hagemann, der die Wuppertaler auf Kurs brachte: Zunächst visierte er nach einer Hereingabe von Tim Korzuschek aus rund 16 Metern das Eck an und stellte auf 1:0 (30.), schon in der Nachspielzeit war es dann erneut eine Co-Produktion mit Korzuschek, die Hagemann zum 2:0 verwertete (45.+3). Nach Wiederanpfiff zog der WSV der Heimelf dann schnell endgültig den Zahn: Nach einer Balleroberung leitete Lukas Demming auf Korzuschek weiter, der das 3:0 ins kurze Eck setzte (52.). Der offensiv harmlose SVR fing sich nach einer Ecke durch den Kopfball von Lion Schweers auch noch das 0:4 (62.) - ein hochverdienter Sieg nach einem starken Auftritt für Wuppertal.