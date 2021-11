Bocholt trifft auch auf dem "Tennisplatz" - SW Essen von Pokal-Coup beflügelt

Der 1. FC Bocholt hat in den vergangenen zehn Spielen fast alles gewonnen, beim 1. FC Mönchengladbach blieben trotz 4:2-Sieg aber viele Wünsche offen. Dagegen bot Schwarz-Weiß Essen nach dem Pokal-Coup gegen Rot-Weiß Oberhausen eine beeindruckende Leistung bei der DJK Teutonia St. Tönis und ist nur noch hauchdünn von Platz zwölf entfernt.

Oberliga Niederrhein Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Der 1. FC Mönchengladbach hat es wirklich versucht, doch im Moment ist die Tormaschine des 1. FC Bocholt dermaßen gut geölt, dass sie kaum zu stoppen ist. Nach einem 6:1 in der Liga gegen den 1. FC Monheim und einem 5:0 im Landespokal gegen die SpVgg Sterkrade-Nord gewann die Mannschaft von Jan Winking beim FCM mit 4:2.

In der 18. Minute tauchte Torjäger Platzek zum ersten Mal gefährlich vor dem gegnerischen Kasten auf und konnte nur noch regelwidrig gestoppt werden. Beckert verwandelte den Strafstoß. Mönchengladbach behielt sein aggressives Pressing bei, störte in der 52. Minute erfolgreich den gegnerischen Spielaufbau und Torrens markierte den Ausgleich. Aber der FCB hatte ja Platzek, der in der 63. Minute zur Stelle war, als ein Gladbacher Verteidiger über den Ball schlug. 14 Minuten später wurde der langjährige Essener Regionalligastürmer mit einem langen Schlag ins Szene gesetzt, jetzt stand es 3:1. Kein Ruhekissen, wie sich herausstellen sollte, da Bocholt in der 81. Minute eine Ecke nicht geklärt bekam, Alaisame nutzte das zum 2:3. Erst in der 87. Minute konnte sich der mitgereiste FCB-Anhang beruhigen. Beckert durfte erneut zum Elfmeter antreten und verwandelte auch diesen sicher. Alles in Butter also bei Bocholt? Nein, Chefcoach Winking wird auf der vereinseigenen Internetseite folgendermaßen zitiert: "Wir haben insgesamt eine schwache Leistung gezeigt und zu viele Chancen für den Gegner zugelassen. Ich bin einfach nur froh, dass wir mit drei Punkten nach Hause fahren können. Hier auf dem kleinen Platz kann man besser Tennis als Fußball spielen." Trotz aller Kritikpunkte, Bocholt steht als Tabellendritter komfortabel da, hat aktuell elf Punkte Vorsprung auf Platz zwölf, dem ersten Platz, der die Abstiegsrunde bedeuten würde.

Der Gegner hätte sich nicht beklagen können, wenn wir noch einige Treffer mehr erzielt hätten. Suat Tokat, Trainer von Schwarz-Weiß Essen

Auf jenem zwölften Platz ist seit diesem Spieltag der ETB Schwarz-Weiß Essen. Die "Schwatten" fuhren am Sonntag einen souveränen 3:0-Erfolg bei Mitkonkurrent DJK Teutonia St. Tönis ein. Von Beginn hat drückten die Gäste auf das Gaspedal, zunächst fand Romano noch in DJK-Keeper Hinsenkamp seinen Meister, aber in der 21. Minute traf Merzagua nach schöner Kombination per Direktabnahme. Kurz vor dem Pausenpfiff verhinderte Essens Torwart Lübcke mit einem tollen Reflex den Ausgleich, quasi im Gegenzug vernaschte Romano im Strafraum zwei Gegner und traf mit einem platzierten Flachschuss zum 2:0. Bei St. Tönis verlor in der 55. Minute Burhan Sahin die Nerven und sah wegen einer Tätlichkeit Rot. Sein Handschuhe tragender Teamkollege Hinsenkamp gab alles, damit Essen nicht noch höher führte, aber in der 88. Minute war auch er geschlagen, als sein Torwart-Pendant Lübcke den Ball weit nach vorne schlug, Schuh diese Vorlage aufnahm und frei vor Hinsenkamp flach und platziert verwandelte. Essens Trainer Suat Tokat zeigte sich hinterher zufrieden: "Wir haben heute auch in der Höhe verdient gewonnen. Der Gegner hätte sich nicht beklagen können, wenn wir noch einige Treffer mehr erzielt hätten. Wir haben sehr gut begonnen, wenn man dann noch bedenkt, dass wir das schwere Spiel vom Mittwoch (1:0-Sieg im Verbandspokal gegen Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen; d. Red.) in den Knochen hatten, dann kann ich der Mannschaft nur wieder ein Riesenkompliment machen, was das Engagement betrifft."

Baumbergs starke vier Minuten

Punktgleich mit den Schwarz-Weißen, aber aktuell über dem Strich, steht der SC Union Nettetal, der bei Jahn Hiesfeld 3:1 gewann. Die TuRU Düsseldorf rutschte hingegen aus den begehrten Plätzen, weil sie im Heimspiel gegen das Schlusslicht Sterkrade-Nord nicht über ein 1:1 hinauskam. Auf Kurs sind wieder die Sportfreunde Baumberg, die die jüngste 1:2-Niederlage gegen den VfB Hilden verdaut haben, und beim SC Velbert den vierten Sieg aus den vergangenen fünf Partien feierten. Beim 3:0 zog Baumberg zwischen der 49. und 53. Minute das Tempo an und erzielte in diesem Zeitraum durch Klotz, Abelski und Hömig alle drei Treffer. Velbert war kein Tor vergönnt, traf stattdessen dreimal das Baumberger Torgestänge.

Die Bocholter Konkurrenz an der Tabellenspitze untermauerte an diesem Spieltag ihre Favoritenrolle: Die SSVg Velbert gewann in Monheim 3:0, Duschke (16.), Diallo (58.) und Machtemes (79.) hießen die Torschützen. Für den VfB 03 Hilden trafen beim 4:0 gegen den 1. FC Kleve erst Brechmann (14.) und Kang (24.), bevor Weber zweimal zuschlug (42./86.).

Auf wertvolle Punkte im Rennen um die Aufstiegsrunde durfte der Cronenberger SC kurzzeitig bei der SpVg Schonnebeck hoffen. Burghard erzielte nämlich in der 65. Minute die Führung für den CSC, doch die an diesem Tag alles andere als überzeugend auftretende Spielvereinigung mobilisierte nochmal alle Kräfte, gewann dank Küper (70.), Skuppin (75.) und Hoffmann (90.+2) noch 3:1 und springt auf Tabellenplatz vier.